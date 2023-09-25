Я узнаю, что там на самом деле: Гладскому не понравился доклад о белгородском туризме

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Заслушав доклад о развитии туризма в Белгородской области, замгубернатора Дмитрий Гладский задал Ие Подзолковой несколько вопросов.
У нас в области есть предпосылки для развития агротуризма. У нас есть однозначные направления туризма, например — патриотический туризм. Но после вашего доклада складывается «фрагментарное» ощущение, не совсем понятно, что в области происходит с туризмом. Вот у нас сейчас функции развития туризма переданы Министерству экономического развития Российской Федерации. Они должны были определиться с ключевыми базовыми показателями и декомпозировать их на уровень регионов. Скажите, пожалуйста, какая ситуация у нас происходит?
Дмитрий Гладский
Ия Подзолкова ответила, что по данному направлению «никаких подвижек, к сожалению, нет». Кроме того, финансирование ряда проектов на следующий год не заложено. Не ясна ситуация и с социальными заказами.
Гладского ответ не устроил. Он потребовал объяснить, о каких основных направлениях развития идёт речь в Минэкономразвития РФ.
Минэкономразвития РФ не определило никаких показателей, которые могли бы быть основой для развития. В данный момент все занимаются увеличением гостиничного фонда.
Ия Подзолкова
Гладский потребовал рассказать об основных направлениях развития туризма за рамками доклада: «больше ничего кроме гостиниц нет»? Подзолкова ответила, что оказывается поддержка для развития событийного туризма, ведутся разговоры о предоставлении годовой субсидии регионам.
Вы, конечно, извините, но чтобы так ответить на вопрос — туризмом можно и не заниматься. По большому счёту. Логично, что туризм должен развиваться, и так далее, и тому подобное.
Дмитрий Гладский
Замгубернатора потребовал подготовить служебную записку о текущем состоянии дел с развитием туристической отрасли на уровне федерации. После этого Гладский пообещал связаться с Минэкономразвития РФ и «уточнить, что происходит на самом деле».