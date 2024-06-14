Под Белгородом осквернили могилу бойца СВО

К слову, в пресс-службе регионального управления МВД ранее сообщили, что в вейделевском хуторе Попов 37-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришёл на кладбище, взял с могилы цветы и венки и поджёг зажигалкой. О происшествии рассказала мать мужчины, чью могилу осквернили. Полиция нашла злоумышленника. Белгородец не смог объяснить, зачем он это сделал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.