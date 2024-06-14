Под Белгородом осквернили могилу бойца СВО

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Белгородской области осквернили могилу бойца СВО Егора Макарова. Неизвестный собрал все венки и цветы с могилы, скинул в кучу и сжёг. Всё произошло после 9 мая, рассказала сестра погибшего военного Мария Ковалёва. Женщина отметила, что злоумышленника уже нашли.
«Этому поступку нет названия, но должно быть наказание! Виновник найден, и мы все ждём справедливого возмездия!», — написала женщина.
Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года, служил он в Херсонской области. Погиб в феврале 2024 года.
Мария Ковалёва также рассказала, что на днях в Вейделевке открыли Аллею памяти местных жителей, которые погибли на СВО. Один из стендов посвящён её брату.
К слову, в пресс-службе регионального управления МВД ранее сообщили, что в вейделевском хуторе Попов 37-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришёл на кладбище, взял с могилы цветы и венки и поджёг зажигалкой. О происшествии рассказала мать мужчины, чью могилу осквернили. Полиция нашла злоумышленника. Белгородец не смог объяснить, зачем он это сделал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.