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Под Белгородом осквернили могилу бойца СВО

Под Белгородом осквернили могилу бойца СВО

14 июня 2024, 09:12
Фото: 1MI
Неизвестный поджёг цветы и венки с могилы военного. Родственники сообщают, что виновного уже нашли. Подробности этой истории рассказывает «Фонарь».

В Белгородской области осквернили могилу бойца СВО Егора Макарова. Неизвестный собрал все венки и цветы с могилы, скинул в кучу и сжёг. Всё произошло после 9 мая, рассказала сестра погибшего военного Мария Ковалёва. Женщина отметила, что злоумышленника уже нашли.

«Этому поступку нет названия, но должно быть наказание! Виновник найден, и мы все ждём справедливого возмездия!», — написала женщина.

Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года, служил он в Херсонской области. Погиб в феврале 2024 года.

Мария Ковалёва также рассказала, что на днях в Вейделевке открыли Аллею памяти местных жителей, которые погибли на СВО. Один из стендов посвящён её брату.

К слову, в пресс-службе регионального управления МВД ранее сообщили, что в вейделевском хуторе Попов 37-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришёл на кладбище, взял с могилы цветы и венки и поджёг зажигалкой. О происшествии рассказала мать мужчины, чью могилу осквернили. Полиция нашла злоумышленника. Белгородец не смог объяснить, зачем он это сделал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Пьяный белгородец забрал с могилы венки и цветы и поджёг их. Зачем, объяснить не смог
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Боец#Могила#Новости Белгорода#Белгород#Участник СВО
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