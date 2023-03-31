Осквернивший икону белгородский треш-блогер попал под уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении треш-блогера из Старого Оскола Станислава Базарова. По ч. 1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих) ему грозит до одного года лишения свободы. По ч. 3 ст. 242. УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) — до шести лет тюрьмы.