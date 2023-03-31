Осквернивший икону белгородский треш-блогер попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Следователи возбудили уголовное дело в отношении треш-блогера из Старого Оскола Станислава Базарова. По ч. 1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих) ему грозит до одного года лишения свободы. По ч. 3 ст. 242. УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) — до шести лет тюрьмы.
Известно, что парень 28 марта был в квартире в Зеленограде, где записал непристойное видео. На видеоролике молодой человек в полуобнажённом виде надругался над православной иконой. Сделал он это с целью оскорбить чувства верующих. Само видео блогер выложил в своём Telegram-канале в открытом доступе.
Белгородца доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Напомним, что перед этим блогер пытался покинуть страну, но его задержали.