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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Осквернивший икону белгородский треш-блогер попал под уголовное дело

31 марта 2023, 09:42
Фото: 1MI
Против уроженца Старого Оскола Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) возбудили дело за оскорбление чувств верующих и за распространение порнографии, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве. Накануне стало известно, что блогер пытался сбежать из страны.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении треш-блогера из Старого Оскола Станислава Базарова. По ч. 1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих) ему грозит до одного года лишения свободы. По ч. 3 ст. 242. УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) — до шести лет тюрьмы.

Известно, что парень 28 марта был в квартире в Зеленограде, где записал непристойное видео. На видеоролике молодой человек в полуобнажённом виде надругался над православной иконой. Сделал он это с целью оскорбить чувства верующих. Само видео блогер выложил в своём Telegram-канале в открытом доступе.

Белгородца доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Напомним, что перед этим блогер пытался покинуть страну, но его задержали.

Белгородский треш-блогер Станислав Базаров пытался сбежать из России
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