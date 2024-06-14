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Белгородцы стали реже обращаться за займами в ломбарды

Белгородцы стали реже обращаться за займами в ломбарды

14 июня 2024, 15:46
Фото: 1MI
За первый квартал заключено 25 тыс. договоров займа, что на 16% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Подробности сообщает белгородское отделение Банка России.

Белгородцы стали реже занимать деньги в ломбардах. За первые три месяца текущего года в области заключено 25 тыс. договоров на 326 млн рублей. Это 16% меньше, чем в 2023 году. В среднем белгородцы занимали в ломбардах по 13 тыс. рублей.

Как сообщает Банк России, чаще всего в ломбарды обращаются люди от 30 до 59 лет. В качестве залога женщины используют ювелирные украшения, а мужчины — автомобили.

Управляющий отделением Белгород Банка России Андрей Беленко рассказывает, что иногда под ломбардами маскируются мошенники. Для того, чтобы не стать их жертвой, необходимо проверять организацию в реестре Банка России. Если ломбарда в списке нет, то он не имеет права выдавать займы. В настоящий момент в Белгородской области работает семь ломбардов, у которых есть лицензия на осуществление своей деятельности.

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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Займы#Ломбард#Белгород
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