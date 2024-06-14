Белгородцы стали реже обращаться за займами в ломбарды

Управляющий отделением Белгород Банка России Андрей Беленко рассказывает, что иногда под ломбардами маскируются мошенники. Для того, чтобы не стать их жертвой, необходимо проверять организацию в реестре Банка России. Если ломбарда в списке нет, то он не имеет права выдавать займы. В настоящий момент в Белгородской области работает семь ломбардов, у которых есть лицензия на осуществление своей деятельности.