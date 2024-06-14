Белгородцы стали реже обращаться за займами в ломбарды

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
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Updated Сегодня, 15:46
Белгородцы стали реже занимать деньги в ломбардах. За первые три месяца текущего года в области заключено 25 тыс. договоров на 326 млн рублей. Это 16% меньше, чем в 2023 году. В среднем белгородцы занимали в ломбардах по 13 тыс. рублей.
Как сообщает Банк России, чаще всего в ломбарды обращаются люди от 30 до 59 лет. В качестве залога женщины используют ювелирные украшения, а мужчины — автомобили.
Управляющий отделением Белгород Банка России Андрей Беленко рассказывает, что иногда под ломбардами маскируются мошенники. Для того, чтобы не стать их жертвой, необходимо проверять организацию в реестре Банка России. Если ломбарда в списке нет, то он не имеет права выдавать займы. В настоящий момент в Белгородской области работает семь ломбардов, у которых есть лицензия на осуществление своей деятельности.