Белгородец украл 47 тыс. из кошелька у урны, чтобы выкупить серебро из ломбарда

Мужчина увидел на улице кошелёк и забрал деньги. Найденную сумму он решил потратить на серебро, которое ранее сдал в ломбард. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Белгородской области.

Сюжет Кража