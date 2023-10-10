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Белгородец украл 47 тыс. из кошелька у урны, чтобы выкупить серебро из ломбарда

Белгородец украл 47 тыс. из кошелька у урны, чтобы выкупить серебро из ломбарда

10 октября 2023, 14:14
Фото: 1MI
Мужчина увидел на улице кошелёк и забрал деньги. Найденную сумму он решил потратить на серебро, которое ранее сдал в ломбард. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Белгородской области.
Сюжет
Кража

В правоохранительные органы с заявлением о краже денег обратилась жительница Губкина. 64-летняя женщина забыла свой кошелёк возле урны у торгового центра.

Деньги прихватил проходивший мимо 44-летний губкинец. Он забрал 47 тыс. рублей из кошелька и вернул его на место. Найденные деньги мужчина потратил на серебро, которое ранее сдал в ломбард.

Против жителя региона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящий момент фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Кража#Кошелёк#Ломбард#Белгород#Кража денег#Александра Склярова
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