Белгородец украл 47 тыс. из кошелька у урны, чтобы выкупить серебро из ломбарда

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В правоохранительные органы с заявлением о краже денег обратилась жительница Губкина. 64-летняя женщина забыла свой кошелёк возле урны у торгового центра.
Деньги прихватил проходивший мимо 44-летний губкинец. Он забрал 47 тыс. рублей из кошелька и вернул его на место. Найденные деньги мужчина потратил на серебро, которое ранее сдал в ломбард.
Против жителя региона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В настоящий момент фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.