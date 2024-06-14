Белгородская область получила 20 млрд рублей федеральной поддержки в 2023 году

Губернатор отметил, что ещё в 2021 году правительство Белгородской области решило уделить особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Тогда объём помощи из областного бюджета по данному направлению составил 200 млн рублей. В 2023 году он составил уже более 1 млрд рублей.