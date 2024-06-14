Белгородская область получила 20 млрд рублей федеральной поддержки в 2023 году

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Губернатор отметил, что ещё в 2021 году правительство Белгородской области решило уделить особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Тогда объём помощи из областного бюджета по данному направлению составил 200 млн рублей. В 2023 году он составил уже более 1 млрд рублей.
«Неудивительно, что количество субъектов малого бизнеса у нас растёт. И растёт оборот от их деятельности. Приведу небольшой пример: проект „Новые возможности“ позволяет ежегодно увеличивать на 800 единиц число субъектов малого бизнеса», — рассказал Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что без федеральной помощи область бы не справилась с теми трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться в 2023 году.
«И помощь, направленная на восстановление пострадавшего бизнеса, была очень своевременной, качественной и достаточной. В 2023 году мы получили более 2 млрд рублей на эти цели. Безусловно, мы получали поддержку и по другим направлениям. В общем она составила более 20 млрд рублей», — сообщил губернатор.
Средства пошли в том числе на восстановление жилья и переселение людей из сёл, где ввели режим ЧС. Подробнее — на слайде с презентации.