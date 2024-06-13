Банк России объяснил, как будут считать курс валют после новых санкций?

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Банк России объяснил, как теперь будет формироваться курс рубля к доллару и евро.
В новый санкционный список США попала Московская биржа. Теперь торговать долларом и евро на бирже в России не будут, но в обороте валюта останется, объяснили в Центробанке.
Компании и граждане смогут и дальше покупать валюту. Но изменится расчёт официального курса. Банк России будет использовать банковскую отчётность и сведения с цифровых платформ для внебиржевых торгов.
Торги инструментами с расчётами в долларах, евро и гонконгским долларом будут совершаться на внебиржевом рынке.
Центральный банк отметил, что роль доллара и евро на рынке снизилась за два года. Расчёты перевели в рубли, юани и другие валюты.
Доля юаня на торгах Московской биржи 54% — китайские деньги стали основной валютой.
Напомним, что ранее мы выпускали материал про сегодняшние курсы валют. Разница в курсах покупки и продажи резко выросла.