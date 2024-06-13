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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Банк России объяснил, как будут считать курс валют после новых санкций?

Банк России объяснил, как будут считать курс валют после новых санкций?

13 июня 2024, 12:54
Фото: 1MI
Банк России объяснил, как теперь будут считать официальный курс валют.

Банк России объяснил, как теперь будет формироваться курс рубля к доллару и евро.

В новый санкционный список США попала Московская биржа. Теперь торговать долларом и евро на бирже в России не будут, но в обороте валюта останется, объяснили в Центробанке.

Компании и граждане смогут и дальше покупать валюту. Но изменится расчёт официального курса. Банк России будет использовать банковскую отчётность и сведения с цифровых платформ для внебиржевых торгов.

Торги инструментами с расчётами в долларах, евро и гонконгским долларом будут совершаться на внебиржевом рынке.

Центральный банк отметил, что роль доллара и евро на рынке снизилась за два года. Расчёты перевели в рубли, юани и другие валюты.

Доля юаня на торгах Московской биржи 54% — китайские деньги стали основной валютой.

Напомним, что ранее мы выпускали материал про сегодняшние курсы валют. Разница в курсах покупки и продажи резко выросла.

Может быть неточным: что с курсом доллара после остановки торгов на Московской бирже
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#Алёна Мальцева#Экономика#Санкции#Курс#Торги#Евро#Валюта#Доллар#Рубль#Мосбиржа#Расчёт
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