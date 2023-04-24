Почему новая цифровая валюта от США может поработить мир

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Юникоин — цифровая валюта на базе блокчейна. Предполагается, что её будет выпускать МВФ, а центробанки стран смогут использовать её в качестве цифровой валюты. От государств требуется лишь подготовить инфраструктуру для использования UMU и признать его законным платёжным средством.
Тем временем некоторые эксперты опасаются, что с вводом глобальной цифровой валюты зависимость некоторых стран от США усилится ещё больше. Штаты, очевидно, участвовали в создании UMU, так как фактически контролируют МВФ. В правлении Международного валютного фонда у государства 16,51% голосов, а базируется МВФ в самом Вашингтоне.
В целом против идеи цифровой валюты, выпускаемой центробанками, высказывался основатель блокчейн-платформы Cardano Чарльз Хоскинсон. По его словам, он никогда не поддержит систему, «в которой мы передаём неограниченную монополию кому-то в один момент, чтобы кто-либо имел полный контроль над вашей финансовой автономией и вашим экономическим доступом к тому, что можно было бы сделать».
Тем временем в России вовсю обсуждают идею цифрового рубля. По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, коммерческие банки и ЦБ готовы в тестовом режиме запустить уже эксперимент. Главное сейчас — дождаться позволяющих это сделать документов.
Издание отмечает интересное совпадение: 16 марта в первом чтении Госдума утвердила законопроект о цифровом рубле. В этот же день Международный валютный фонд представил Юникоин.