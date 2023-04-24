Почему новая цифровая валюта от США может поработить мир

В целом против идеи цифровой валюты, выпускаемой центробанками, высказывался основатель блокчейн-платформы Cardano Чарльз Хоскинсон. По его словам, он никогда не поддержит систему, «в которой мы передаём неограниченную монополию кому-то в один момент, чтобы кто-либо имел полный контроль над вашей финансовой автономией и вашим экономическим доступом к тому, что можно было бы сделать».