Posted 15 апреля 2022, 06:54
Published 15 апреля 2022, 06:54
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Савченко предложил освобождаться от влияния доллара и электронной валюты и вводить свою собственную — энергорубль. Валюта должна рассчитываться исходя из стоимости 1 киловатт-часа. Назвать валюту можно алтыном.
Как написал Савченко, мировая финансовая система, «основанная на бумажных, ничем не обеспеченных валютах», себя исчерпала. Он предлагает освобождаться от влияния эфемерной цифровой валюты и вводить свою собственную.
Предлагается ввести энергорубль сначала для расчётов между странами Евразийского сообщества, а позже расширить его применение. Евгений Савченко попросил правительство поддержать инициативу.