Вроде польза, а вроде и вред: стоит ли вообще пить квас и как это правильно делать?

Есть способ попроще. Напиток готовится из разных видов муки: ячменной, ржаной, гречневой, пшеничной и овсяной. Хлеб лучше взять ржаной или пшеничный. Солод можно и не добавлять, как говорят некоторые из рецептов кваса, но если брать его для приготовления, то лучше ячменный или ржаной. Сахар и его количество добавляется из личных предпочтений.



К тому же можно и поэкспериментировать со вкусом. В квас для этого добавляют мяту, различные ягоды, хмель, корицу, плодовые фрукты, хмель или даже изюм. Вариантов очень много. Все из этих продуктов придают традиционному напитку необычный вкус.