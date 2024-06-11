Вроде польза, а вроде и вред: стоит ли вообще пить квас и как это правильно делать?

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Лето наступило, солнышко светит, уличный термометр показывает уже за +20℃. В такую погоду хочется погулять, отправиться на пляж и выпить чего-нибудь прохладного, освежающего. Например, стакан кваса. Только есть одно «но». Не каждый знает, что квас, хоть и полезен для организма, всё-таки имеет ряд «вредностей». Так что за «зверь» такой этот квас?
Этот напиток известен с давних времён. Ещё в Египте существовал свой прототип, который представлял собой что-то среднее между пивом и квасом. Позже появились упоминания и фруктовых квасов. Первое упоминание кваса на Руси — вторая половина 900-х годов, когда после своего крещения князь Владимир приказал раздать людям «пищу, мёд и квас», как пишут исторические источники. Однако есть информация и том, что появился он в рационе наших предков немного раньше, во времена Рюриковичей до появления Киевской Руси.
Если уж браться за приготовление кваса по всем традициям, то для начала нужно раздобыть рожь или ячмень, потом замочить зёрна, прорастить их, запарить, высушить, размолоть. В итоге должно получиться сусло. Далее уже его заливают обыкновенной водой. А потом, как минимум неделю, всё это дело бродит и настаивается.
Есть способ попроще. Напиток готовится из разных видов муки: ячменной, ржаной, гречневой, пшеничной и овсяной. Хлеб лучше взять ржаной или пшеничный. Солод можно и не добавлять, как говорят некоторые из рецептов кваса, но если брать его для приготовления, то лучше ячменный или ржаной. Сахар и его количество добавляется из личных предпочтений.
К тому же можно и поэкспериментировать со вкусом. В квас для этого добавляют мяту, различные ягоды, хмель, корицу, плодовые фрукты, хмель или даже изюм. Вариантов очень много. Все из этих продуктов придают традиционному напитку необычный вкус.
А вот если хочется совсем безалкогольный квас, то его можно сделать и из редьки, из редиса, из свеклы и т. д. Такие варианты кваса используют часто в народной медицине.
По ГОСТу, содержание алкоголя в напитке не должно превышать 1,2%. Однако домашний квас может выйти и более алкогольным. То же самое касается питательных веществ.
Итак, в квасе есть белки, углеводы, клетчатка, вода, спирт, сахар, органические кислоты (молочная и уксусная) и даже можно найти в нём золу. А ещё минералы и витамины, большая часть из которых — это витамины группы B.
Квас уменьшает воспаления и богат пробиотиками — полезными микроорганизмами, которые способствуют здоровью кишечника. Они образуются в процессе ферментации и брожения дрожжей. Если кишечная микробиология в порядке, то пищеварение улучшается, иммунитет повышается, а риск развития хронических заболеваний, таких как ожирение и диабет, снижается. А из-за большого содержания марганца поддерживает работу и здоровье печени, почек, поджелудочной железы и костей. А ещё квас может способствовать усвоению кальция, что хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.
Ферменты, вырабатывающиеся дрожжевыми грибами, отлично справляются при переваривании пищи и при устранении болезнетворных бактерий.
Молочная кислота тоже помогает с пищеварением, ускоряя обмен веществ. Помогает в утолении жажды, снижении давления и успокаивает нервную систему. А вот углекислая кислота повышает аппетит.
В целом из-за этого по своему воздействию на организм человека квас очень похож на кисломолочные продукты. Например, кефир, простокваша, кумыс, сметана, йогурт и т. п.
Во-первых, согласно заявлениям врачей, квас, а точнее дрожжи и злаки в нём, могут вызвать приступ аллергии. Поэтому аллергикам к этому летнему напитку стоит относиться весьма осторожно. А ещё лучше — выпить антигистаминные препараты перед употреблением.
Во-вторых, из-за чрезмерного потребления кваса можно не только опьянеть, но и заработать инфаркт или инсульт. Стоит помнить, что из-за жары градус алкоголя повышается. Да и водителям, как оказалось, за руль автомобиля разрешается садиться только спустя полчаса после того, как выпьют квас. К тому же, из-за содержания алкоголя его не стоит давать детям, пить беременным или кормящим матерям. Рекомендуется в принципе отказаться от употребления.
Стоит опасаться тем, у кого диагностирован гастрит, онкология, язва, цирроз печени, гипертония, подагра, камни в желчном пузыре, проблемы с почками. При колите или энтерите рекомендации те же. Так, на кислоты, содержащиеся в квасе, слизистая желудка может среагировать весьма пагубно.
Ещё один нюанс — большое содержание сахара в напитке. Покупные напитки его содержат весьма много, поэтому людям с диабетом или ожирением его пить вообще не стоит. К этой же категории противопоказаний относится послеоперационный период.
Чаще всего квас пьют именно холодным, поэтому часто употреблять его нельзя. Холодные продукты сказываются на работе ЖКТ. А суточная норма кваса для взрослого человека — не более 200 мл в день.