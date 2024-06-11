Не только депутатам: кому, по мнению белгородцев, платят необоснованно много?

Продолжает этот список не профессия, а должность директора и руководителя различных отраслей, в необоснованности высокого дохода которых уверены 8% белгородцев. Переоценёнными профессиями 5% горожан выбрали менеджеров различных направлений и футболистов. Не обошли стороной также деятельность артистов, гонорары которых не устраивают 4% опрошенных, и блогеров (3%).