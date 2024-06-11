Не только депутатам: кому, по мнению белгородцев, платят необоснованно много?

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Участники опроса из Белгорода заявили, что считают самой переоценённой профессию депутата. Такой ответ дали 18% респондентов. В топ-3 также попали IT-специалисты и госслужащие — такие ответы дали 14% и 10% опрошенных.
Продолжает этот список не профессия, а должность директора и руководителя различных отраслей, в необоснованности высокого дохода которых уверены 8% белгородцев. Переоценёнными профессиями 5% горожан выбрали менеджеров различных направлений и футболистов. Не обошли стороной также деятельность артистов, гонорары которых не устраивают 4% опрошенных, и блогеров (3%).
Среди других профессий, чьи представители зарабатывают необоснованно много, 21% белгородцев назвали банковских работников, риелторов, юристов, маркетологов, представителей индустрии красоты.
О том, что любой труд должен хорошо оплачиваться, заявили 5% опрошенных.
Интересно, что в ходе опроса мужчины чаще указывали на необоснованно высокие зарплаты у депутатов и госслужащих, в то время как женщины чаще выбирали блогеров.