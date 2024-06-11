bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Белгородцы поделились мнением о переоценённых профессиях

Не только депутатам: кому, по мнению белгородцев, платят необоснованно много?

11 июня 2024, 09:45
Фото: 1MI

Белгородцы поделились мнением о переоценённых профессиях

Топ переоценённых профессий возглавили депутаты. В расширенный список также вошли менеджеры, футболисты и блогеры. Мнением белгородцы поделились с представителями сервиса SuperJob.

Участники опроса из Белгорода заявили, что считают самой переоценённой профессию депутата. Такой ответ дали 18% респондентов. В топ-3 также попали IT-специалисты и госслужащие — такие ответы дали 14% и 10% опрошенных.

Продолжает этот список не профессия, а должность директора и руководителя различных отраслей, в необоснованности высокого дохода которых уверены 8% белгородцев. Переоценёнными профессиями 5% горожан выбрали менеджеров различных направлений и футболистов. Не обошли стороной также деятельность артистов, гонорары которых не устраивают 4% опрошенных, и блогеров (3%).

Среди других профессий, чьи представители зарабатывают необоснованно много, 21% белгородцев назвали банковских работников, риелторов, юристов, маркетологов, представителей индустрии красоты.

О том, что любой труд должен хорошо оплачиваться, заявили 5% опрошенных.

Интересно, что в ходе опроса мужчины чаще указывали на необоснованно высокие зарплаты у депутатов и госслужащих, в то время как женщины чаще выбирали блогеров.

До 70 тысяч? Сколько получают работники строительный сферы Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Зарплата не позволяет такую роскошь»: белгородцы удивились ценам на клубникуКому-то — 9 тысяч, а кому-то — 2,5 зарплаты: в мэрии Белгорода жалуются на премииФирма не выплатила белгородке зарплату за два месяца. В деле разберётся Следком РФ
#Анна Щербинина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Высокая зарплата#Переоценённые профессии
Подпишитесь
Дроны атаковали с/х предприятия под Белгородом: сообщается о взрыве и эвакуации
Сегодня, 13:14
«Всё ржавое, в плесени»: юных белгородцев привезли в ростовский лагерь, но не в тот
Сегодня, 09:16
Мишка с флагом Нидерландов пропал с двери общежития под Белгородом после скандала
Сегодня, 11:53
Гомосексуальность или выражение? Почему мальчики одеваются как девочки, и наоборот
Сегодня, 12:25
Поехала ли Щорса: транспортную реформу в Белгороде свернули на полпути?
Сегодня, 12:59
Какие пляжи в Белгороде не прошли проверку Роспотребнадзора?
Сегодня, 12:40
"