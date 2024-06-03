«Зарплата не позволяет такую роскошь»: белгородцы удивились ценам на клубнику

«Где те чиновники, которые должны регулировать цены? В общем я отказала себе в этом килограмме клубники, потому что моя мизерная зарплата мне не позволяет позволить себе такую роскошь, она, к сожалению, много лет не индексируется в соответствии с ростом цен!» — подчеркнула женщина.