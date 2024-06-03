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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Клубника

«Зарплата не позволяет такую роскошь»: белгородцы удивились ценам на клубнику

3 июня 2024, 08:09
Фото: 1MI
Клубника

В минсельхозе ответили, почему в Белгородской области выросли цены на клубнику

Как утверждает жительница региона, ей попалась на глаза клубника за 650 рублей и малина за 2500 рублей за килограмм. Министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Антоненко объяснил, что стало причиной роста цен на ягоды.

По словам белгородки Татьяны, они заметила на торговых площадках в регионе клубнику ценой в 650 рублей и малину в 2500 рублей за килограмм.

«Где те чиновники, которые должны регулировать цены? В общем я отказала себе в этом килограмме клубники, потому что моя мизерная зарплата мне не позволяет позволить себе такую роскошь, она, к сожалению, много лет не индексируется в соответствии с ростом цен!» — подчеркнула женщина.

На комментарий ответил министр сельского хозяйства Андрей Антоненко. Чиновник рассказал, что из-за заморозков цены на клубнику возросли. Также Антоненко отметил, что клубнику везут из других регионов. Цены растут по всей стране. При формировании стоимости учитывается себестоимость, затраты на хранение, доставку, реализацию и потребительские свойства товара.

Сотрудниками министерства сельского хозяйства и продовольствия области ежедневно ведётся мониторинг цен. Установленные факты необоснованного повышения цен незамедлительно направляются в УФАС и прокуратуру Белгородской области для принятия мер.
Андрей Антоненко

Напомним, что в начале мая журналисты Бел.Ру прошлись по местным магазинам и изучили сайты доставки, чтобы выяснить, сколько стоит клубника в городе. В некоторых магазинах стоимость ягод составляла 698 рублей за килограмм, была клубника и за 300 рублей. Подробнее — в материале.

Недавно редакция также изучила цены на черешню. Цена на некоторые сорта ягоды оказалась заоблачная.

50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Цены#Новости Белгорода#Клубника#Жалоба#Заморозки#Белгород#Малина
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