«Зарплата не позволяет такую роскошь»: белгородцы удивились ценам на клубнику

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По словам белгородки Татьяны, они заметила на торговых площадках в регионе клубнику ценой в 650 рублей и малину в 2500 рублей за килограмм.
«Где те чиновники, которые должны регулировать цены? В общем я отказала себе в этом килограмме клубники, потому что моя мизерная зарплата мне не позволяет позволить себе такую роскошь, она, к сожалению, много лет не индексируется в соответствии с ростом цен!» — подчеркнула женщина.
На комментарий ответил министр сельского хозяйства Андрей Антоненко. Чиновник рассказал, что из-за заморозков цены на клубнику возросли. Также Антоненко отметил, что клубнику везут из других регионов. Цены растут по всей стране. При формировании стоимости учитывается себестоимость, затраты на хранение, доставку, реализацию и потребительские свойства товара.
Сотрудниками министерства сельского хозяйства и продовольствия области ежедневно ведётся мониторинг цен. Установленные факты необоснованного повышения цен незамедлительно направляются в УФАС и прокуратуру Белгородской области для принятия мер.
Андрей Антоненко
Напомним, что в начале мая журналисты Бел.Ру прошлись по местным магазинам и изучили сайты доставки, чтобы выяснить, сколько стоит клубника в городе. В некоторых магазинах стоимость ягод составляла 698 рублей за килограмм, была клубника и за 300 рублей. Подробнее — в материале.
Недавно редакция также изучила цены на черешню. Цена на некоторые сорта ягоды оказалась заоблачная.