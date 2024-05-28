Не май месяц: в Белгороде продаётся черешня за 1600 рублей за кг

В Белгороде 29 мая 2024 года ожидается аномальная жара — +30˚С, предупреждает МЧС. А Бел.Ру напоминает, что в палящее солнце больше всего хочется оказаться на море или хотя бы поесть свежих и прохладных ягод. Теперь, правда, и первое, и второе стоит запредельно. Разбираемся, почему так подорожала ягода и где её найти в Белгороде дешевле.