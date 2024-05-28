Не май месяц: в Белгороде продаётся черешня за 1600 рублей за кг

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В Белгороде 29 мая 2024 года ожидается аномальная жара — +30˚С, предупреждает МЧС. А Бел.Ру напоминает, что в палящее солнце больше всего хочется оказаться на море или хотя бы поесть свежих и прохладных ягод. Теперь, правда, и первое, и второе стоит запредельно. Разбираемся, почему так подорожала ягода и где её найти в Белгороде дешевле.
Заморозки в мае ударили и по российской черешне. По данным telegram-канала Baza, убытки в сельском хозяйстве составили 10 млрд рублей.
Цена на черешню увеличится в 3-5 раз по сравнению с прошлым годом. Как пишет Baza, в прошлом году отечественные производители могли собирать от 50 кг ягод с одного дерева, а в этом — 7 кг.
По данным ресурса, в прошлом году черешня могла стоить от 150 до 500 рублей за кг, в этом — уже от 400 до 800 рублей за кг.
Страны-экспортёры черешни в Россию — Узбекистан, Киргизия, Таджикистан — не столкнулись с заморозками и засухой. Ягоды от этих производителей будут стоить от 1000 до 1500 рублей за кг без логистических расходов.
Журналисты Бел.Ру узнали, где уже сейчас можно купить черешню и во сколько она обойдётся белгородцам.
Самая дорогая черешня в Белгороде в магазине «ВкусВилл». За фасованную ягоду по 500 грамм придётся заплатить 1624 рублей за кг. Черешню привезли из Узбекистана, Турции, Азербайджана или Сербии.
Второе место с конца тоже у позиции из «ВкусВилла». 1466 рублей предлагают отдать за кг черешни из Ферганской долины в Узбекистане.
Третье место занимает сорт из Крыма из той же торговой сети. 1232 рублей за кг розовой крымской черешни.
На четвертое место врывается «Самокат». Сервис доставки предлагает один кг черешни за 1000 рублей.
На пятом месте расположилась ягода из «Ашана» за 999 рублей за кг, она привезена из Турции.
Далее в топ снова вошёл «ВкусВилл». За 944 рублей можно купить уже обычную крымскую черешню.
Седьмое место опять занимает ВВ с ягодой за 738 рублей за килограмм. Это уже не фасованная по 500 грамм черешня, как золотой медалист, но тоже привезена из Узбекистана, Турции, Азербайджана или Сербии.
Восьмой в топе стал «Самокат» и черешня за 700 рублей. Она такая же, как и предыдущая в топе от сервиса доставки, но с более крупной фасовкой.
А далее идёт «Перекресток»: тут черешню из Ферганской долины можно купить за 660 рублей за кг по скидке, без скидки — 900 рублей.
Десятое место занимает «Магнит» и ягода без обозначений производителя за 650 рублей/кг.
Самой дешевой из предложений онлайн стала ягода из «Линии» за 600 рублей за кг.
Крупные гипермаркеты и супермаркеты «Лента», «Метро», «Европа» и «Пятёрочка» черешню ещё не выставили на полки.
На изображениях цена на черешню в «Самокате» в 2024 и 2022 году.