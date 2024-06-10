В Белгородской области завтра станет ещё жарче. А когда ожидать спада температуры?

Воздух в Белгородской области прогреется до +34 °С

Вторник в регионе будет жарким. В МЧС утверждают, что осадков завтра не ожидается. В то же в Гидрометцентре сообщили, что дождь, возможно, пройдёт в Белгороде.

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