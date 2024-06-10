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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Жара

В Белгородской области завтра станет ещё жарче. А когда ожидать спада температуры?

10 июня 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Жара

Воздух в Белгородской области прогреется до +34 °С

Вторник в регионе будет жарким. В МЧС утверждают, что осадков завтра не ожидается. В то же в Гидрометцентре сообщили, что дождь, возможно, пройдёт в Белгороде.
Сюжет
МЧС

Во вторник, 11 июня, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается, сообщили в МЧС.

Ночью ветер южной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура составит от +15 °С до +20 °С. Днём ветер усилится до 9-14 м/с. Воздух прогреется до +29…+34 °С.

В Белгороде завтра тоже будет жарко. Ночью ожидается около +20 °С, без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +31 °С, возможен небольшой кратковременный дождь, следует из прогноза Гидрометцентра.

Жара около +30 °С в Белгороде ожидается и в праздничную среду, 12 июня. После этого температура пойдёт на спад: с четверга по воскресенье она составит +25…+26 °С. Временами будут идти дожди.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Похолодание#Прогноз погоды#Белгород
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