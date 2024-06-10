В Белгородской области завтра станет ещё жарче. А когда ожидать спада температуры?

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Во вторник, 11 июня, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается, сообщили в МЧС.
Ночью ветер южной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура составит от +15 °С до +20 °С. Днём ветер усилится до 9-14 м/с. Воздух прогреется до +29…+34 °С.
В Белгороде завтра тоже будет жарко. Ночью ожидается около +20 °С, без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +31 °С, возможен небольшой кратковременный дождь, следует из прогноза Гидрометцентра.
Жара около +30 °С в Белгороде ожидается и в праздничную среду, 12 июня. После этого температура пойдёт на спад: с четверга по воскресенье она составит +25…+26 °С. Временами будут идти дожди.