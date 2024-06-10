В Белгородской области за полгода планируют произвести 700 млн яиц

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По данным чиновника, в 2024 году, несмотря на непростую оперативную ситуацию в регионе, предприятия агропромышленного комплекса продолжают обеспечивать продовольственную безопасность области и страны.
Все категории хозяйств области за январь–апрель 2024 года произвели валовой продукции сельского хозяйства на сумму 94,5 млрд рублей, что по отношению к аналогичному периоду 2023 года составило 108,1%.
Ожидается, что стоимость валовой продукции сельского хозяйства за 2024 год будет не менее 377,6 млрд рублей. В 2023 году показатель составлял 368 млрд рублей. Темп роста по отношению к прошлому году — 102,6%.
Что касается отрасли животноводства, Антоненко отметил, что наблюдается снижение объёмов производства, но это обусловлено оперативной обстановкой.
Несмотря на все трудности, с которым приходится сталкиваться основным производителям свинины, они продолжают наращивать объёмы.
Андрей Антоненко
По производству яиц по прогнозным данным за первое полугодие 2024 года во всех категориях хозяйств запланировано произвести 700 млн штук пищевых и инкубационных яиц.
Что касается молочного скотоводства, по прогнозным данным за первое полугодие 2024 года во всех категориях хозяйств запланировано произвести 356 тысяч тонн молока.