bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Белгородской области за полгода планируют произвести 700 млн яиц

В Белгородской области за полгода планируют произвести 700 млн яиц

10 июня 2024, 10:07
Фото: 1MI
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко. Он также рассказал о состоянии отрасли АПК на сегодняшний день.

По данным чиновника, в 2024 году, несмотря на непростую оперативную ситуацию в регионе, предприятия агропромышленного комплекса продолжают обеспечивать продовольственную безопасность области и страны.

Все категории хозяйств области за январь–апрель 2024 года произвели валовой продукции сельского хозяйства на сумму 94,5 млрд рублей, что по отношению к аналогичному периоду 2023 года составило 108,1%.

Ожидается, что стоимость валовой продукции сельского хозяйства за 2024 год будет не менее 377,6 млрд рублей. В 2023 году показатель составлял 368 млрд рублей. Темп роста по отношению к прошлому году — 102,6%.

Что касается отрасли животноводства, Антоненко отметил, что наблюдается снижение объёмов производства, но это обусловлено оперативной обстановкой.

Несмотря на все трудности, с которым приходится сталкиваться основным производителям свинины, они продолжают наращивать объёмы.
Андрей Антоненко

По производству яиц по прогнозным данным за первое полугодие 2024 года во всех категориях хозяйств запланировано произвести 700 млн штук пищевых и инкубационных яиц.

Что касается молочного скотоводства, по прогнозным данным за первое полугодие 2024 года во всех категориях хозяйств запланировано произвести 356 тысяч тонн молока.

Почему христиане начали красить яйца на Пасху?
Узнать подробнее
Читайте также:
Безопасны ли в Белгородской области яйца и как выбрать свежие? Отвечают экспертыНазваны продукты, которые больше всего подорожали и подешевели с начала годаОчень прибыльные яйца, «Вампиры» и ограничения на продажу алкоголя: итоги недели
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Свинина#Яйца#Агропромышленный комплекс#Сельское хозяйство#Животноводство#Молочное скотоводство#Белгород#Андрей Антоненко#Продовольственная безопасность
Подпишитесь
Дрон влетел в кабину КамАЗа, обстрелян трактор: Гладков — о ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:54
Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»
Сегодня, 12:57
Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов
Сегодня, 08:42
Чиновника, которого Гладков выгнал с планёрки, отправили на работу в Старый Оскол
Сегодня, 09:10
Из мэрии Белгорода уволился замглавы по соцполитике и образованию
Сегодня, 11:14
Оператор «России-24» и бойцы самообороны подорвались на мине в белгородском Шебекино
Сегодня, 11:36
"