19 машин скорой помощи в белгородском приграничье оснастили станциями РЭБ

Как сообщил Вячеслав Гладков, в приграничных районах Белгородской области машины скорой помощи оснастили станциями радиоэлектронной борьбы. Пока что установка прошла на 19 автомобилях. Планируется установить их ещё на 11 автомобилях. Такие установки создают возможность заметить беспилотники ВСУ и избежать атаки.