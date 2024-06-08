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Published Сегодня, 10:41

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Безопасность

19 машин скорой помощи в белгородском приграничье оснастили станциями РЭБ

8 июня 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney
Безопасность
Станции радиоэлектронной борьбы уже установлены на 19 автомобилях скорой помощи в приграничье. Ещё 11 уже планируют оснастить системами.

Как сообщил Вячеслав Гладков, в приграничных районах Белгородской области машины скорой помощи оснастили станциями радиоэлектронной борьбы. Пока что установка прошла на 19 автомобилях. Планируется установить их ещё на 11 автомобилях. Такие установки создают возможность заметить беспилотники ВСУ и избежать атаки.

Как уточнил губернатор, устанавливать станции будут на пассажирские автобусы, аварийные службы и другие машины.

«Очень благодарен предприятиям, которые включаются в эту работу, приобретают и помогают с оборудованием. И, конечно же, главное, что мы должны делать, — принимать все необходимые меры для того, чтобы обезопасить наших людей от ударов, которые наносит практически каждый день наш враг», — рассказал он.

Об этом также говорили на оперсовещании правительства Белгородской области в начале июня. Оборудование должно поступить в течение двух недель.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Пассажирские автобусы#Беспилотники#Аварийные службы
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