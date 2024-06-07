Гладков сообщил о ремонте путепроводов в Старом Осколе

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Старом Осколе завершают ремонт путепроводов над одной из основных магистралей — 1:1. После капремонта в июле на участке будут работать четыре путепровода.
Работы, безусловно, принесли достаточно большой дискомфорт в связи с тем, что пришлось менять привычные пути следования на работу, в школу, когда отвозишь детей в детские сады. Но я надеюсь, что все эти неудобства останутся в прошлом. Наши дорожники, наши мостостроители стараются завершить работу быстрее.
Вячеслав Гладков
Накануне губернатор сообщил, что в Шебекинском горокруге был сдан первый в 2024 году объект по нацпроекту. Речь идёт об участке дороги Артельная — Булановка. Отремонтировано было порядка 8,3 км дорожного полотна, установлена водопропускная труба, укреплены обочины, нанесена разметка.
Дорожный комплекс в нашей области всегда был сильный. Уверен, что в этом году мы тоже покажем хороший результат.
Вячеслав Гладков
Всего в этом году в программу нацпроекта включили 101 объект — 80 муниципальных дорог, 11 региональных и 10 искусственных сооружений.