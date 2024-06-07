bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Гладков сообщил о ремонте путепроводов в Старом Осколе

Гладков сообщил о ремонте путепроводов в Старом Осколе

7 июня 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
После окончания работ в Старом Осколе над магистралью 1:1 откроют четыре путепровода. Капремонт проводят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы должны завершиться в начале июля.

В Старом Осколе завершают ремонт путепроводов над одной из основных магистралей — 1:1. После капремонта в июле на участке будут работать четыре путепровода.

Работы, безусловно, принесли достаточно большой дискомфорт в связи с тем, что пришлось менять привычные пути следования на работу, в школу, когда отвозишь детей в детские сады. Но я надеюсь, что все эти неудобства останутся в прошлом. Наши дорожники, наши мостостроители стараются завершить работу быстрее.
Вячеслав Гладков

Накануне губернатор сообщил, что в Шебекинском горокруге был сдан первый в 2024 году объект по нацпроекту. Речь идёт об участке дороги Артельная — Булановка. Отремонтировано было порядка 8,3 км дорожного полотна, установлена водопропускная труба, укреплены обочины, нанесена разметка.

Дорожный комплекс в нашей области всегда был сильный. Уверен, что в этом году мы тоже покажем хороший результат.
Вячеслав Гладков

Всего в этом году в программу нацпроекта включили 101 объект — 80 муниципальных дорог, 11 региональных и 10 искусственных сооружений.

Читайте также:
Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве парка в посёлке под БелгородомГладков сообщил о скором завершении ремонта моста в ВалуйкахГладков сообщил о завершении посевной кампании в Белгородской области
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Ремонт#Касается каждого#Нацпроект#Путепровод#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
Подпишитесь
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла
Сегодня, 08:24
Заботился о людях или желал им опасности? Суд готов решить судьбу директора цемзавода
Сегодня, 10:22
Белгородцев по решению Путина могут отправить в санатории. Кто имеет право на отдых?
Сегодня, 06:44
В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы сотрудников на работу под обстрелами
Сегодня, 08:13
Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей
Сегодня, 13:04
Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде
Сегодня, 13:03
"