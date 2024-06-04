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Гладков сообщил о завершении посевной кампании в Белгородской области

Гладков сообщил о завершении посевной кампании в Белгородской области

4 июня 2024, 14:53
Фото: 1MI
В регионе засеяли 300 тысяч гектаров под зерновые и зернобобовые, ещё 500 тысяч гектаров — под технические культуры, рассказал глава региона.

Аграрии в Белгородской области завершили посевную кампанию. Специалисты засеяли поля пшеницей, кукурузой, ячменём, соей, подсолнечником и сахарной свёклой. Зерновые и зернобобовые культуры заняли порядка 300 тыс. гектаров, под технические культуры ушло порядка 500 тысяч гектаров.

Мы продолжаем оставаться одним из лидеров регионов в сельском хозяйстве. Надеемся, что урожай в этом году порадует наших аграриев.
Вячеслав Гладков

В этом году посевная проходила в непростых условиях — в мае в регионах Центрального Черноземья наблюдались заморозки. Часть площадей пришлось пересевать поздними культурами.

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