Гладков сообщил о завершении посевной кампании в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Аграрии в Белгородской области завершили посевную кампанию. Специалисты засеяли поля пшеницей, кукурузой, ячменём, соей, подсолнечником и сахарной свёклой. Зерновые и зернобобовые культуры заняли порядка 300 тыс. гектаров, под технические культуры ушло порядка 500 тысяч гектаров.
Мы продолжаем оставаться одним из лидеров регионов в сельском хозяйстве. Надеемся, что урожай в этом году порадует наших аграриев.
Вячеслав Гладков
В этом году посевная проходила в непростых условиях — в мае в регионах Центрального Черноземья наблюдались заморозки. Часть площадей пришлось пересевать поздними культурами.