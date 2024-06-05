Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве парка в посёлке под Белгородом

Накануне губернатор Вячеслав Гладков вместе с главой Вейделевского района Анжеликой Самойловой проверил, как проходят работы по благоустройству Центрального парка в Вейделевке. Парк основали в 50-х годах прошлого века. В последний раз его приводили в порядок в 2011 году. Власти решили благоустроить пространство, сделать его более живым и современным.