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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве парка в посёлке под Белгородом

Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве парка в посёлке под Белгородом

5 июня 2024, 07:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Речь идёт о Центральном парке в Вейделевке. Работы проходят в рамкам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Накануне губернатор Вячеслав Гладков вместе с главой Вейделевского района Анжеликой Самойловой проверил, как проходят работы по благоустройству Центрального парка в Вейделевке. Парк основали в 50-х годах прошлого века. В последний раз его приводили в порядок в 2011 году. Власти решили благоустроить пространство, сделать его более живым и современным.

В настоящий момент в парке уже проведены демонтажные работы, установлен контактный фонтан. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Также в планах установить сцену с амфитеатром и обновить плитку.

Предложил главе района не спешить с плиткой: нынешняя может ещё несколько лет прослужить. А вот чего парку явно не хватает, так это цветов и креативных пространств.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что в парке должны быть установлены скульптуры для детей, также можно оборудовать фудкорт. Помимо этого, необходимо заменить парковую мебель и оборудовать места отдыха.

Благоустройство парка должны завершить к 1 августа.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Благоустройство#Парк#Касается каждого#Нацпроект#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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