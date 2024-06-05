Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве парка в посёлке под Белгородом

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Накануне губернатор Вячеслав Гладков вместе с главой Вейделевского района Анжеликой Самойловой проверил, как проходят работы по благоустройству Центрального парка в Вейделевке. Парк основали в 50-х годах прошлого века. В последний раз его приводили в порядок в 2011 году. Власти решили благоустроить пространство, сделать его более живым и современным.
В настоящий момент в парке уже проведены демонтажные работы, установлен контактный фонтан. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. Также в планах установить сцену с амфитеатром и обновить плитку.
Предложил главе района не спешить с плиткой: нынешняя может ещё несколько лет прослужить. А вот чего парку явно не хватает, так это цветов и креативных пространств.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что в парке должны быть установлены скульптуры для детей, также можно оборудовать фудкорт. Помимо этого, необходимо заменить парковую мебель и оборудовать места отдыха.
Благоустройство парка должны завершить к 1 августа.