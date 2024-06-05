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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Гладков сообщил о скором завершении ремонта моста в Валуйках

Гладков сообщил о скором завершении ремонта моста в Валуйках

5 июня 2024, 07:18
Фото: 1MI
Уже в июле ремонт моста в Валуйках должны закончить, отметил губернатор. Объект ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Валуйках Белгородской области проводится капитальный ремонт моста через реку Валуй на улице Демьяна Бедного. По заявлению главы региона Вячеслава Гладкова, работы идут с опережением графика.

Когда ездил в Вейделевский район, видел своими глазами, что капитальный ремонт большого 120-метрового моста в Валуйках идёт активными темпами. Плановый график опережается. Надеюсь, что строители-мостовики выполнят все необходимые работы раньше установленных сроков. Действительно, мост имеет важное значение не только для жителей округа, но и для жителей соседних районов.
Вячеслав Гладков

На сегодняшний день объект готов уже на 80%: строители уже установили опоры, провели монтаж пролётных строений. Сейчас завершается устройство конусов, водосбросных устройств и мостового полотна. Завершить все работы планируется уже в следующем месяце — июле.

Капремонт начали проводить, чтобы восстановить несущую способность моста, поскольку по нему всё ещё проходит большой поток автомобилей.

Отметим, что длина моста составляет 120 метров, а ширина — 13 метров. При этом ширина проезжей части чуть меньше — девять метров, ещё 1,5 метра выделены на пешеходный тротуар.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Мост#Валуйки#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Капитальное строительство#Хорошие новости
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