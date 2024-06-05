Гладков сообщил о скором завершении ремонта моста в Валуйках

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Валуйках Белгородской области проводится капитальный ремонт моста через реку Валуй на улице Демьяна Бедного. По заявлению главы региона Вячеслава Гладкова, работы идут с опережением графика.
Когда ездил в Вейделевский район, видел своими глазами, что капитальный ремонт большого 120-метрового моста в Валуйках идёт активными темпами. Плановый график опережается. Надеюсь, что строители-мостовики выполнят все необходимые работы раньше установленных сроков. Действительно, мост имеет важное значение не только для жителей округа, но и для жителей соседних районов.
Вячеслав Гладков
На сегодняшний день объект готов уже на 80%: строители уже установили опоры, провели монтаж пролётных строений. Сейчас завершается устройство конусов, водосбросных устройств и мостового полотна. Завершить все работы планируется уже в следующем месяце — июле.
Капремонт начали проводить, чтобы восстановить несущую способность моста, поскольку по нему всё ещё проходит большой поток автомобилей.
Отметим, что длина моста составляет 120 метров, а ширина — 13 метров. При этом ширина проезжей части чуть меньше — девять метров, ещё 1,5 метра выделены на пешеходный тротуар.