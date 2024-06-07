Федеральная территория «Сириус» развивается

«Сириус» сформировал и на протяжении почти десяти лет развивает российскую систему выявления и развития талантов, получил по поручению Президента статус национального методического центра, реализует образовательные и научно-технологические проекты не только в границах федеральной территории, но и во всех регионах нашей страны, в интересах каждого ее жителя, а с недавнего времени получил еще и международное признание, учитывая в том числе поручение Президента о расширении возможностей для регулярного проведения Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Все это повышает требования к той среде, которую мы развиваем в «Сириусе». Мы создадим современный комплекс, в котором будут жить и вместе работать ведущие ученые, сотрудники крупнейших российских инновационных компаний и технологические предприниматели», — отметила председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.