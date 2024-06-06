В Белгородской области пытались подорвать ж/д пути

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Белгородской области мужчина, гражданин России, планировал подорвать железнодорожные пути, проходящие по территории региона. Злоумышленника задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ при подготовке к совершению диверсии.
Сообщается, что фигурант незаконно приобрёл взрывное устройство и планировал с помощью него совершить подрыв.
В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.