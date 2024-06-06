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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

В Белгородской области пытались подорвать ж/д пути

В Белгородской области пытались подорвать ж/д пути

6 июня 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
Злоумышленника задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Белгородской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Сюжет
ФСБ

В Белгородской области мужчина, гражданин России, планировал подорвать железнодорожные пути, проходящие по территории региона. Злоумышленника задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ при подготовке к совершению диверсии.

Сообщается, что фигурант незаконно приобрёл взрывное устройство и планировал с помощью него совершить подрыв.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Новости Белгорода#Белгород#Жд пути#Диверсия
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