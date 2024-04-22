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ФСБ задержала в Белгородской области двух человек с крупной партией наркотиков

ФСБ задержала в Белгородской области двух человек с крупной партией наркотиков

22 апреля 2024, 17:59
Фото: 1MI
У фигурантов было изъято 2 кг синтетических наркотических средств. Злоумышленники планировали распространять запрещённые вещества на территории области, сообщает региональное управление ФСБ.

Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли канал распространения наркотических средств. В Новом Осколе были задержаны двое граждан России, которые планировали сбыть синтетические запрещённые вещества мелкими партиями на территории области.

У фигурантов было изъято 2 кг наркотиков. В отношении задержанных возбудили уголовное дело за попытку сбыта запрещённых веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Задержание#ФСБ#Белгород
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