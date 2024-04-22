ФСБ задержала в Белгородской области двух человек с крупной партией наркотиков

У фигурантов было изъято 2 кг наркотиков. В отношении задержанных возбудили уголовное дело за попытку сбыта запрещённых веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.