ФСБ задержала в Белгородской области двух человек с крупной партией наркотиков

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли канал распространения наркотических средств. В Новом Осколе были задержаны двое граждан России, которые планировали сбыть синтетические запрещённые вещества мелкими партиями на территории области.
У фигурантов было изъято 2 кг наркотиков. В отношении задержанных возбудили уголовное дело за попытку сбыта запрещённых веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.