Мужчина, устроивший взрыв в казарме в Белгородской области, получил 23 года колонии

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Суд приговорил к 23 годам колонии мобилизованного из Свердловской области. В январе 2023 года мужчина бросил в помещение, где спали его сослуживцы, гранату. Произошло это около пяти часов утра 14 января. Мобилизованный находился в состоянии алкогольного опьянения. При взрыве тогда погибли семь человек, ещё 16 были ранены.
Дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Во время заседания фигурант заявил, что у него не было умысла убивать сослуживцев, говорил, что это несчастный случай, глупость и алкоголь.
В итоге мужчине назначили 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему придётся заплатить штраф в 70 тыс. рублей. Кроме того, подсудимого лишили воинского звания «младший сержант». Как уточняет агентство со ссылкой на пресс-секретаря суда, первые пять лет мужчина должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.