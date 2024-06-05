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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Суд наказал мужчину, который взорвал гранату в казарме в Белгородской области

Мужчина, устроивший взрыв в казарме в Белгородской области, получил 23 года колонии

5 июня 2024, 11:28
Фото: 1MI

Суд наказал мужчину, который взорвал гранату в казарме в Белгородской области

ЧП произошло в январе прошлого года. Мужчина в нетрезвом состоянии бросил в казарму к сослуживцам гранату. Подробности сообщает ТАСС.

Суд приговорил к 23 годам колонии мобилизованного из Свердловской области. В январе 2023 года мужчина бросил в помещение, где спали его сослуживцы, гранату. Произошло это около пяти часов утра 14 января. Мобилизованный находился в состоянии алкогольного опьянения. При взрыве тогда погибли семь человек, ещё 16 были ранены.

Дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Во время заседания фигурант заявил, что у него не было умысла убивать сослуживцев, говорил, что это несчастный случай, глупость и алкоголь.

В итоге мужчине назначили 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему придётся заплатить штраф в 70 тыс. рублей. Кроме того, подсудимого лишили воинского звания «младший сержант». Как уточняет агентство со ссылкой на пресс-секретаря суда, первые пять лет мужчина должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Суды#Белгород#Граната#Мобилизованный
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