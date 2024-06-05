Мужчина, устроивший взрыв в казарме в Белгородской области, получил 23 года колонии

Суд приговорил к 23 годам колонии мобилизованного из Свердловской области. В январе 2023 года мужчина бросил в помещение, где спали его сослуживцы, гранату. Произошло это около пяти часов утра 14 января. Мобилизованный находился в состоянии алкогольного опьянения. При взрыве тогда погибли семь человек, ещё 16 были ранены.