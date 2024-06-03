Минуя лекции и экзамены: белгородец хотел за взятку без обучения получить диплом

С 2020 по 2021 год фигурант несколько раз передавал различные суммы заведующей филиалом. Деньги мужчина отдавал за его зачисление в техникум, переводы на следующий курс, сдачу экзаменов и получение диплома. Фактически учебное заведение он не посещал. Всего мужчина передал около 75 тыс. рублей.