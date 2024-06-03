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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

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Суд

Минуя лекции и экзамены: белгородец хотел за взятку без обучения получить диплом

3 июня 2024, 09:03
Фото: 1MI
Суд

Суд рассмотрит дело белгородца, планировавшего получить диплом за взятку

Образование без прохождения обучения хотел получить житель Строителя. Мужчина передавал деньги заведующей филиалом ссуза за переводы на следующий курс, экзамены и диплом. Подробности рассказывает региональная прокуратура.

Житель Строителя в 2020 году планировал получить диплом об окончании техникума без прохождения обучения. Об этом мужчина договорился с одним из руководителей Кучеровского филиала областного профучреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум».

С 2020 по 2021 год фигурант несколько раз передавал различные суммы заведующей филиалом. Деньги мужчина отдавал за его зачисление в техникум, переводы на следующий курс, сдачу экзаменов и получение диплома. Фактически учебное заведение он не посещал. Всего мужчина передал около 75 тыс. рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Прокурор Яковлевского округа утвердил обвинительное заключение. Дело направили в суд.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Взятка#Диплом#Техникум#Белгород#Яковлевский горокруг
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