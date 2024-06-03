Минуя лекции и экзамены: белгородец хотел за взятку без обучения получить диплом

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Житель Строителя в 2020 году планировал получить диплом об окончании техникума без прохождения обучения. Об этом мужчина договорился с одним из руководителей Кучеровского филиала областного профучреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум».
С 2020 по 2021 год фигурант несколько раз передавал различные суммы заведующей филиалом. Деньги мужчина отдавал за его зачисление в техникум, переводы на следующий курс, сдачу экзаменов и получение диплома. Фактически учебное заведение он не посещал. Всего мужчина передал около 75 тыс. рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Прокурор Яковлевского округа утвердил обвинительное заключение. Дело направили в суд.