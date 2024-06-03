Белгородский суд изменил наказание осуждённому за побег из колонии

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В марте прошлого года мужчину осудили по статье за кражу. Наказание своё он отбывал в колонии УФСИН России по Белгородской области.
До этого, в 2022 году, между колонией и ООО был заключён договор об оказании услуг с привлечение работников — осуждённых. В феврале этого года мужчину вывели на объект работ. Осуждённый воспользовался отсутствием постоянного контроля сотрудников администрации колонии и покинул территорию предприятия.
27 апреля Шебекинский районный суд осудил мужчину за совершение побега. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев, но заменили на принудительные работы на этот же срок. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.