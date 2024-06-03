Белгородский суд изменил наказание осуждённому за побег из колонии

27 апреля Шебекинский районный суд осудил мужчину за совершение побега. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев, но заменили на принудительные работы на этот же срок. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.