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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Суд

Белгородский суд изменил наказание осуждённому за побег из колонии

3 июня 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
Суд

Сбежавшему из колонии белгородцу вынесли приговор

Осуждённый сбежал во время работы на территории одной из компаний. Подробности сообщает пресс-служба Шебекинского районного суда.

В марте прошлого года мужчину осудили по статье за кражу. Наказание своё он отбывал в колонии УФСИН России по Белгородской области.

До этого, в 2022 году, между колонией и ООО был заключён договор об оказании услуг с привлечение работников — осуждённых. В феврале этого года мужчину вывели на объект работ. Осуждённый воспользовался отсутствием постоянного контроля сотрудников администрации колонии и покинул территорию предприятия.

27 апреля Шебекинский районный суд осудил мужчину за совершение побега. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев, но заменили на принудительные работы на этот же срок. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Колония#Побег#Суды#Белгород#Шебекинский горокруг
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