Белгородка согласилась стать «гендиректором компании» за 15 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В декабре 2022 года к 38-летней жительнице Старого Оскола, нуждающейся в деньгах, обратился её знакомый. Мужчина попросил белгородку за 15 тыс. рублей в месяц стать подставным учредителем и генеральным директором компании. Женщина согласилась, передала свои паспортные данные знакомому, он создал организацию через неё.
Также женщина в одном из банков открыла расчётный счет компании с подключением системы дистанционного обслуживания. Средства доступа к счёту она передала своему знакомому.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ. Старооскольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд.