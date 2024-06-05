Белгородка согласилась стать «гендиректором компании» за 15 тысяч рублей в месяц

В декабре 2022 года к 38-летней жительнице Старого Оскола, нуждающейся в деньгах, обратился её знакомый. Мужчина попросил белгородку за 15 тыс. рублей в месяц стать подставным учредителем и генеральным директором компании. Женщина согласилась, передала свои паспортные данные знакомому, он создал организацию через неё.