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Белгородка, согласившаяся стать подставным директором компании, попала под суд

Белгородка согласилась стать «гендиректором компании» за 15 тысяч рублей в месяц

5 июня 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка, согласившаяся стать подставным директором компании, попала под суд

Жительница Старого Оскола нуждалась в деньгах, поэтому согласилась на предложение своего знакомого стать подставным учредителем и гендиректором компании. За это женщине обещали платить по 15 тыс. рублей каждый месяц. Подробности рассказывает прокуратура области.

В декабре 2022 года к 38-летней жительнице Старого Оскола, нуждающейся в деньгах, обратился её знакомый. Мужчина попросил белгородку за 15 тыс. рублей в месяц стать подставным учредителем и генеральным директором компании. Женщина согласилась, передала свои паспортные данные знакомому, он создал организацию через неё.

Также женщина в одном из банков открыла расчётный счет компании с подключением системы дистанционного обслуживания. Средства доступа к счёту она передала своему знакомому.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ. Старооскольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд.

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