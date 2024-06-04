В Белгородской области определили порядок наказания чиновников за коррупцию

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В Белгородской области утвердили порядок применения взысканий за совершение муниципальными служащими коррупционных правонарушений.
Согласно документу, муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, которые установлены в статьях 14.1 и 15 ФЗ «О муниципальной службе в РФ».
При применении взысканий будут учитывать характер правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов.
Взыскание в виде замечания могут применять к чиновнику при малозначительном правонарушении. Наказания должны применяться в течение шести месяцев после поступления информации о правонарушении. Чиновник имеет право обжаловать решение о наложении взыскания.
Подробности можно узнать в соответствующем документе.