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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Коррупция

В Белгородской области определили порядок наказания чиновников за коррупцию

4 июня 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Коррупция
4 июня губернатор подписал постановление о порядке применения взысканий за совершение муниципальными служащими коррупционных правонарушений. Документ вступит в силу через 10 дней.

В Белгородской области утвердили порядок применения взысканий за совершение муниципальными служащими коррупционных правонарушений.

Согласно документу, муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, которые установлены в статьях 14.1 и 15 ФЗ «О муниципальной службе в РФ».

При применении взысканий будут учитывать характер правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов.

Взыскание в виде замечания могут применять к чиновнику при малозначительном правонарушении. Наказания должны применяться в течение шести месяцев после поступления информации о правонарушении. Чиновник имеет право обжаловать решение о наложении взыскания.

Подробности можно узнать в соответствующем документе.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Коррупция#Новости Белгорода#Белгород#Муниципальные служащие
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