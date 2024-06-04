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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В белгородском приграничье с прошлого года не могут найти мужчину

В белгородском приграничье с прошлого года не могут найти мужчину

4 июня 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Местонахождение белгородца неизвестно с 11 октября 2023 года. Информация о пропавшем появилась на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В селе Казинка Валуйского горокруга с 11 октября 2023 года не могут найти 40-летнего Романа Загайнова. Мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые с сединой. В какой одежде он был в день исчезновения, неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что 26 мая в Яковлевском горокруге 16-летний подросток решил уйти из дома и не вернулся. Спустя пару дней его нашли в Курской области. Юноша направлялся в Санкт-Петербург.

Ориентировка на пропавшего мужчинуОриентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Пропавшего подростка нашли в соседней области после двух дней поиска
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Белгород#Пропал человек#Валуйский горокруг#Приграничье
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