В белгородском приграничье с прошлого года не могут найти мужчину

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В селе Казинка Валуйского горокруга с 11 октября 2023 года не могут найти 40-летнего Романа Загайнова. Мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые с сединой. В какой одежде он был в день исчезновения, неизвестно.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что 26 мая в Яковлевском горокруге 16-летний подросток решил уйти из дома и не вернулся. Спустя пару дней его нашли в Курской области. Юноша направлялся в Санкт-Петербург.