В белгородском приграничье с прошлого года не могут найти мужчину

В селе Казинка Валуйского горокруга с 11 октября 2023 года не могут найти 40-летнего Романа Загайнова. Мужчина ростом 180 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые с сединой. В какой одежде он был в день исчезновения, неизвестно.