Белгородской области пропала женщина в плаще и с тростью

С 17 мая также разыскивается 55-летняя Наталья Тимофеева, местонахождение которой неизвестно. Женщину ищут в Старом Осколе и Москве, она среднего роста, плотного телосложения с каштановыми волосами и была одета в коричневую куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки с белой подошвой.