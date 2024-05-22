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Белгородской области пропала женщина в плаще и с тростью

Белгородской области пропала женщина в плаще и с тростью

22 мая 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
«Лиза Алерт» просит помочь и сообщить информацию о пропавшей женщине. Белгородка пропала 19 мая.

В Белгородской области с 19 мая нет информации о местонахождении 82-летней женщины. Её зовут Тамара Подопригора. Её ищут в Белгородской области, в селе Весёлая Лопань.

В момент пропажи она была одета в светлый плащ и светлый платок, из особых примет — наличие трости. У пенсионерки седые волосы, зелёные глаза, нормальное телосложение и средний рост (160 см).

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении женщины или вы её где-то видели, сообщите об этом волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт».

С 17 мая также разыскивается 55-летняя Наталья Тимофеева, местонахождение которой неизвестно. Женщину ищут в Старом Осколе и Москве, она среднего роста, плотного телосложения с каштановыми волосами и была одета в коричневую куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки с белой подошвой.

Ориентировка на пропавшую белгородкуОриентировка на пропавшую белгородку
Ориентировка на пропавшую белгородку
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Пропавшую белгородку ищут от Старого Оскола до Москвы
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