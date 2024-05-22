Белгородской области пропала женщина в плаще и с тростью

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В Белгородской области с 19 мая нет информации о местонахождении 82-летней женщины. Её зовут Тамара Подопригора. Её ищут в Белгородской области, в селе Весёлая Лопань.
В момент пропажи она была одета в светлый плащ и светлый платок, из особых примет — наличие трости. У пенсионерки седые волосы, зелёные глаза, нормальное телосложение и средний рост (160 см).
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении женщины или вы её где-то видели, сообщите об этом волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт».
С 17 мая также разыскивается 55-летняя Наталья Тимофеева, местонахождение которой неизвестно. Женщину ищут в Старом Осколе и Москве, она среднего роста, плотного телосложения с каштановыми волосами и была одета в коричневую куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки с белой подошвой.