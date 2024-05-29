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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Ушедшего из дома белгородца нашли под Курском на пути в Санкт-Петербург

Пропавшего подростка нашли в соседней области после двух дней поиска

29 мая 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney

Ушедшего из дома белгородца нашли под Курском на пути в Санкт-Петербург

16-летний подросток ушёл из дома 26 мая, но его нашли 28 мая в Курской области. Он хотел поехать в Санкт-Петербург, сообщает Следственный комитет РФ по Белгородской области.
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Пропажа

Три дня назад, 26 мая, в Яковлевском городском округе 16-летний подросток решил уйти из дома и не вернулся.

В результате через пару дней, 28 мая, его нашли в Курской области. Юноша направлялся в Санкт-Петербург, где он раньше учился. Отмечается, что парень ушёл из дома, чтобы вести более свободный образ жизни, уход никак не был связан с совершением преступлений. В настоящее время с несовершеннолетним и его родителями проводят беседы, чтобы такого не повторялось в будущем.

В апреле следователи разыскивали безвестно исчезнувшего 16-летнего старооскольца. 24 апреля вечером молодой ушёл из дома в селе Голофеевка Яковлевского округа и не вернулся обратно.

Следователи просят помощи в поиске юного белгородца
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