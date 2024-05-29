Пропавшего подростка нашли в соседней области после двух дней поиска

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Три дня назад, 26 мая, в Яковлевском городском округе 16-летний подросток решил уйти из дома и не вернулся.
В результате через пару дней, 28 мая, его нашли в Курской области. Юноша направлялся в Санкт-Петербург, где он раньше учился. Отмечается, что парень ушёл из дома, чтобы вести более свободный образ жизни, уход никак не был связан с совершением преступлений. В настоящее время с несовершеннолетним и его родителями проводят беседы, чтобы такого не повторялось в будущем.
В апреле следователи разыскивали безвестно исчезнувшего 16-летнего старооскольца. 24 апреля вечером молодой ушёл из дома в селе Голофеевка Яковлевского округа и не вернулся обратно.