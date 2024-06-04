На белгородских дорогах появилось больше 20 знаков об угрозе атак беспилотников

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
На региональных и муниципальных трассах в приграничье начали появляться дорожные знаки с предупреждениями об угрозе атак дронов. Такие знаки поставили на дорогах в Белгородском и Борисовском районах, а также в Шебекинском горокруге.
К концу мая было установлено 28 знаков «Опасность БПЛА». Таблички поставили в местах, где высок риск атаки беспилотников ВСУ.
Работу по установке знаков могут продолжить, всё будет зависеть от оперативной обстановки.
Напомним, что сегодня утром под ударом оказался легковой автомобиль в Ясных Зорях. Машина атакована дроном-камикадзе. В салоне авто во время взрыва никого не было.
Накануне под удар попали КамАЗ и легковой автомобиль в Шебекинском горокруге. Пострадал водитель легковой машины. У него рана на плече и минно-взрывная травма. По машинам ударили с помощью дронов-камикадзе.