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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Знак с предупреждением об опасности БПЛА

На белгородских дорогах появилось больше 20 знаков об угрозе атак беспилотников

4 июня 2024, 12:12
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
Знак с предупреждением об опасности БПЛА

На дорогах в Белгородской области установили знаки об угрозе атак БПЛА

Предупреждения появились на трассах в Шебекинском горокруге, Белгородском и Борисовском районах. К концу мая на дорогах числилось 28 таких табличек. Подробности узнал «Открытый Белгород».

На региональных и муниципальных трассах в приграничье начали появляться дорожные знаки с предупреждениями об угрозе атак дронов. Такие знаки поставили на дорогах в Белгородском и Борисовском районах, а также в Шебекинском горокруге.

К концу мая было установлено 28 знаков «Опасность БПЛА». Таблички поставили в местах, где высок риск атаки беспилотников ВСУ.

Работу по установке знаков могут продолжить, всё будет зависеть от оперативной обстановки.

Напомним, что сегодня утром под ударом оказался легковой автомобиль в Ясных Зорях. Машина атакована дроном-камикадзе. В салоне авто во время взрыва никого не было.

Накануне под удар попали КамАЗ и легковой автомобиль в Шебекинском горокруге. Пострадал водитель легковой машины. У него рана на плече и минно-взрывная травма. По машинам ударили с помощью дронов-камикадзе.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дорога#Белгородский район#Борисовский район#Дорожные знаки#Белгород#Шебекинский горокруг#Дрон-камикадзе#БПЛА
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