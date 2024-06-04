bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Белгороде рабочие покрасили деревья вместе с жуками-оленями

На аллее напротив белгородского «Рио» обнаружили множество мёртвых жуков-оленей

4 июня 2024, 11:03
Фото: 1MI

В Белгороде рабочие покрасили деревья вместе с жуками-оленями

Жуков покрасили на аллее, которая расположена напротив ТЦ «Рио». О произошедшем рассказала подписчица Telegram-каналу «Белгород № 1».

В Белгороде рабочие красили деревья на аллее напротив ТЦ «Рио». Местные жители сообщают, что деревья покрасили вместе с жуками-оленями.

«Вчера работники „благоустройства“, непонятно зачем, красили деревья и покрасили их вместе с жуками! Насколько надо быть слепым, чтобы их не заметить, их там целая куча! Вряд ли они после этого выживут. Вот тебе и Красная книга», — рассказала белгородка.

Горожанка также отметила, что рядом лежат много мёртвых жуков, некоторых насекомых получилось очистить от краски.

Пострадавшие от покраски жуки-олени в БелгородеПострадавшие от покраски жуки-олени в Белгороде
Пострадавшие от покраски жуки-олени в Белгороде Пострадавшие от покраски жуки-олени в Белгороде
Пострадавшие от покраски жуки-олени в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Участку 5 тысяч лет: белгородцы возмущены выбором места для строительства новой школы
Узнать подробнее
Читайте также:
Участку 5 тысяч лет: белгородцы возмущены выбором места для строительства новой школыШтраф в десятки тысяч: какие грибы запрещено собирать в Белгородской областиВ Белгородской области в городе нашли бешеное животное. Введён карантин
#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Деревья#Белгород#Насекомые#Красная книга#Краска#Жук-олень
Подпишитесь
ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы
Сегодня, 13:54
15 из них уже не скажут родителям «люблю». Фоторепортаж с литии по погибшим детям
Сегодня, 14:20
Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:24
Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция
Сегодня, 11:25
«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье
Сегодня, 13:34
«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств
Сегодня, 11:41
"