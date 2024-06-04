На аллее напротив белгородского «Рио» обнаружили множество мёртвых жуков-оленей

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Белгороде рабочие красили деревья на аллее напротив ТЦ «Рио». Местные жители сообщают, что деревья покрасили вместе с жуками-оленями.
«Вчера работники „благоустройства“, непонятно зачем, красили деревья и покрасили их вместе с жуками! Насколько надо быть слепым, чтобы их не заметить, их там целая куча! Вряд ли они после этого выживут. Вот тебе и Красная книга», — рассказала белгородка.
Горожанка также отметила, что рядом лежат много мёртвых жуков, некоторых насекомых получилось очистить от краски.