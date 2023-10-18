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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

В Красную книгу Белгородской области внесены 16 грибов

Штраф в десятки тысяч: какие грибы запрещено собирать в Белгородской области

18 октября 2023, 07:13
Фото: Midjourney

В Красную книгу Белгородской области внесены 16 грибов

Последний раз в Красную книгу Белгородской области вносили изменения в 2019 году. На данный момент в сборнике охраняемых организмов числятся 16 грибов: предлагаем ознакомиться с теми, кого в лесу лучше обходить стороной. Это в добавление к тем грибам, которые внесены в Красную книгу России.
Сюжет
Штраф

Сморчок степной

Плодовое тело гриба состоит из похожей на сжатую кожу шапки и белой короткой ножки с несколькими полостями.

В Белгородской области чаще всего встречается в Губкинском районе, рядом с окраиной деревни Дубравка.

Сморчок степнойСморчок степной
Сморчок степной
Фото: Наталия Потапова / соцсети

Трюфель летний

Клубневидный гриб с мясистым телом. Похож на шишку или панцирь с пирамидальными бородавками.

В Белгородской области отмечен на территории Белгородского городского округа, в районе правого песчаного берега реки Везёлка.

Кроме региональной Красной книги гриб внесён также в Красную книгу РФ, и за его сбор может грозить куда более серьёзная ответственность.

Трюфель летнийТрюфель летний
Трюфель летний
Фото: С. Прокофьева / соцсети

Боровик бронзовый

Гриб с бежевой ножкой и бурой шляпкой. Последняя плоско-выпуклая, тёмно-коричневая и покрытая беловатым налётом.

В Белгородской области известно одно местонахождение
вида в Валуйском городском округе в окрестностях села Старая Симоновка.

Боровик бронзовыйБоровик бронзовый
Боровик бронзовый
Фото: С. Кривошеева

Боровик Фехтнера

Гриб с плотной мякотью, светло-жёлтой по цвету в шляпке и розовато-красноватой в основании ножки. На срезе синеет.

В Белгородской области вид, вероятно, находится на северо-восточной границе ареала. Известно одно местонахождение в Валуйском городском округе в окрестностях Яблоново.

Боровик ФехтнераБоровик Фехтнера
Боровик Фехтнера
Фото: соцсети

Каштановый гриб

Небольшие трубчатые грибы с яркой расцветкой, очень ломкие и осенние. Шляпки коричневые и бархастые, со временем приобретают неправильную форму и трескаются. Окраска неравномерная: от рыжевато-коричневой до коричневой и буро-каштановой.

В Белгородской области встречается в Белгородском районе, а также в Грайворонском
и Шебекинском горокругах.

Каштановый грибКаштановый гриб
Каштановый гриб
Фото: С. Кривошеева / соцсети

Звездовик сводчатый

Похожий на птичьи лапы небольшой и нежный гриб с шаровидной шляпкой.

В Белгородской области отмечен в Борисовском районе.

Кроме региональной Красной книги гриб внесён также в Красную книгу РФ.

Звездовик сводчатыйЗвездовик сводчатый
Звездовик сводчатый
Фото: wikigrib.ru

Трутовик дубовый

Веерообразный гриб, растущий из пней и деревьев. Цвет желтоватый или буроватый. Несъедобен: отличить от годных к употреблению в пищу собратьев помогут коричневые точки. В Белгородской области сбор запрещён: отмечен в Борисовском районе и Шебекинском горокруге.

Трутовик дубовыйТрутовик дубовый
Трутовик дубовый
Фото: И. Уханова / соцсети

Гриб-баран

Плодовое тело гриба имеет форму многочисленных шляпок на разветвлённых ножках, похожих на кучерявые волосы или баранью шерсть. Крупный: массой может достигать до десяти килограммов.

В Белгородской области отмечен в Шебекинском горокруге и Борисовском районе.

Гриб-баранГриб-баран
Гриб-баран
Фото: С. Арсланов / соцсети

Лептопорус мягкий

Небольшой гриб, растущий на стволах и на срубах. Плодовые тела одиночные или черепитчато-расположенные, светло-розовые и бежевые. Поверхность гриба сморщенная и покрыта розовым пухом.

В Белгородской области известно одно местонахождение в Шебекинском горокруге — на окраине села Титовка.

Лептопорус мягкийЛептопорус мягкий
Лептопорус мягкий
Фото: С. Арсланов / соцсети

Трутовик шафранный

Шляпки у гриб широко прикрепленные, подушковидные, сочные. Плодовое тело оранжевое и в форме копыта.

В Белгородской области известен из Борисовского района.

Трутовик шафранныйТрутовик шафранный
Трутовик шафранный
Фото: Ian L. High / Красная книга Белгородской области

Трутовик лакированный

Коричневый гриб, похожий на веер или почку. Края волнистые, поверхность шляпки бурая и гладкая, словно покрыта лаком. Кромка гриба белая.

В Белгородской области приурочен к дубу черешчатому и встречается крайне редко. Отмечен в Шебекинском горокруге и Борисовском районе.

Трутовик лакированныйТрутовик лакированный
Трутовик лакированный
Фото: А. Крупская / соцсети

Трутовик разветвлённый

Серо-коричневый гриб, который состоит из многочисленных ветвистых белых ножек
с маленькими шляпками на верхушке.

Отмечен в Борисовском районе и встречается крайне редко.

Трутовик разветвлённыйТрутовик разветвлённый
Трутовик разветвлённый
Фото: С.В. Волобуев / Красная книга Белгородской области

Глеогипохнициум аналогичный

Похожий на размазанную пасту гриб. Край гриба белый, плесневидный, хорошо выраженный у зрелых плодовых тел. Поверхность гладкая до слегка бородавчатой.

В Белгородской области отмечен в Борисовском районе на территории участка «Лес
на Ворскле».

Глеогипохнициум аналогичныйГлеогипохнициум аналогичный
Глеогипохнициум аналогичный
Фото: Е.С. Попов / Красная книга Белгородской области

Ежовик коралловидный

Гриб с крупным — до 50 см в диаметре — белоснежным телом. Похож на коралловидные сростки или иней на стекле.

В Белгородской области отмечен в Корочанском и Борисовском районах, а также Шебекинском горокруге.

Фотографии из архива СпбМикОФотографии из архива СпбМикО
Фотографии из архива СпбМикО

Мириостома шейковидная

Приплюснуто-шаровидные грибы, похожие на звездовиков. С возрастом раскрывают «лопасти» и становятся похожи на птичьи лапы. Шляпка круглая.

В Белгородской области отмечен в Валуйском районе близ села Старая Симоновка.

Мириостома шейковиднаяМириостома шейковидная
Мириостома шейковидная
Фото: И. Ухановой / СПбМикО

Мухомор шишкообразный

Плодовое тело относительно гриба крупное. Оно состоит из ножки и круглой серо-белой шляпки. К старости шляпа становится плоской.

В Белгородской области отмечен в Новооскольском и Валуйском горокругах.

Мухомор шишкообразныйМухомор шишкообразный
Мухомор шишкообразный
Фото: Е. Виленская / СпбМикО

За сбор вышеперечисленных грибов предусмотрена административная ответственность. Согласно закону «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области», уничтожение этих грибов или содействие их гибели (в том числе бездействием) карается штрафами:

  • на граждан: в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей
  • на должностных лиц: от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей
  • на юридических лиц: от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей

Повторные нарушения караются большим штрафом.

При этом положения статьи не распространяются на правонарушения, совершенные в отношении объектов из Красной книги Российской Федерации.

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