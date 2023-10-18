Штраф в десятки тысяч: какие грибы запрещено собирать в Белгородской области

В Красную книгу Белгородской области внесены 16 грибов

Последний раз в Красную книгу Белгородской области вносили изменения в 2019 году. На данный момент в сборнике охраняемых организмов числятся 16 грибов: предлагаем ознакомиться с теми, кого в лесу лучше обходить стороной. Это в добавление к тем грибам, которые внесены в Красную книгу России.

Сморчок степной Трюфель летний Боровик бронзовый Боровик Фехтнера Каштановый гриб Звездовик сводчатый Трутовик дубовый Гриб-баран Лептопорус мягкий Трутовик шафранный Трутовик лакированный Трутовик разветвлённый Глеогипохнициум аналогичный Ежовик коралловидный Мириостома шейковидная Мухомор шишкообразный

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