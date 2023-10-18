Штраф в десятки тысяч: какие грибы запрещено собирать в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Плодовое тело гриба состоит из похожей на сжатую кожу шапки и белой короткой ножки с несколькими полостями.
В Белгородской области чаще всего встречается в Губкинском районе, рядом с окраиной деревни Дубравка.
Клубневидный гриб с мясистым телом. Похож на шишку или панцирь с пирамидальными бородавками.
В Белгородской области отмечен на территории Белгородского городского округа, в районе правого песчаного берега реки Везёлка.
Кроме региональной Красной книги гриб внесён также в Красную книгу РФ, и за его сбор может грозить куда более серьёзная ответственность.
Гриб с бежевой ножкой и бурой шляпкой. Последняя плоско-выпуклая, тёмно-коричневая и покрытая беловатым налётом.
В Белгородской области известно одно местонахождение
вида в Валуйском городском округе в окрестностях села Старая Симоновка.
Гриб с плотной мякотью, светло-жёлтой по цвету в шляпке и розовато-красноватой в основании ножки. На срезе синеет.
В Белгородской области вид, вероятно, находится на северо-восточной границе ареала. Известно одно местонахождение в Валуйском городском округе в окрестностях Яблоново.
Небольшие трубчатые грибы с яркой расцветкой, очень ломкие и осенние. Шляпки коричневые и бархастые, со временем приобретают неправильную форму и трескаются. Окраска неравномерная: от рыжевато-коричневой до коричневой и буро-каштановой.
В Белгородской области встречается в Белгородском районе, а также в Грайворонском
и Шебекинском горокругах.
Похожий на птичьи лапы небольшой и нежный гриб с шаровидной шляпкой.
В Белгородской области отмечен в Борисовском районе.
Кроме региональной Красной книги гриб внесён также в Красную книгу РФ.
Веерообразный гриб, растущий из пней и деревьев. Цвет желтоватый или буроватый. Несъедобен: отличить от годных к употреблению в пищу собратьев помогут коричневые точки. В Белгородской области сбор запрещён: отмечен в Борисовском районе и Шебекинском горокруге.
Плодовое тело гриба имеет форму многочисленных шляпок на разветвлённых ножках, похожих на кучерявые волосы или баранью шерсть. Крупный: массой может достигать до десяти килограммов.
В Белгородской области отмечен в Шебекинском горокруге и Борисовском районе.
Небольшой гриб, растущий на стволах и на срубах. Плодовые тела одиночные или черепитчато-расположенные, светло-розовые и бежевые. Поверхность гриба сморщенная и покрыта розовым пухом.
В Белгородской области известно одно местонахождение в Шебекинском горокруге — на окраине села Титовка.
Шляпки у гриб широко прикрепленные, подушковидные, сочные. Плодовое тело оранжевое и в форме копыта.
В Белгородской области известен из Борисовского района.
Коричневый гриб, похожий на веер или почку. Края волнистые, поверхность шляпки бурая и гладкая, словно покрыта лаком. Кромка гриба белая.
В Белгородской области приурочен к дубу черешчатому и встречается крайне редко. Отмечен в Шебекинском горокруге и Борисовском районе.
Серо-коричневый гриб, который состоит из многочисленных ветвистых белых ножек
с маленькими шляпками на верхушке.
Отмечен в Борисовском районе и встречается крайне редко.
Похожий на размазанную пасту гриб. Край гриба белый, плесневидный, хорошо выраженный у зрелых плодовых тел. Поверхность гладкая до слегка бородавчатой.
В Белгородской области отмечен в Борисовском районе на территории участка «Лес
на Ворскле».
Гриб с крупным — до 50 см в диаметре — белоснежным телом. Похож на коралловидные сростки или иней на стекле.
В Белгородской области отмечен в Корочанском и Борисовском районах, а также Шебекинском горокруге.
Приплюснуто-шаровидные грибы, похожие на звездовиков. С возрастом раскрывают «лопасти» и становятся похожи на птичьи лапы. Шляпка круглая.
В Белгородской области отмечен в Валуйском районе близ села Старая Симоновка.
Плодовое тело относительно гриба крупное. Оно состоит из ножки и круглой серо-белой шляпки. К старости шляпа становится плоской.
В Белгородской области отмечен в Новооскольском и Валуйском горокругах.
За сбор вышеперечисленных грибов предусмотрена административная ответственность. Согласно закону «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области», уничтожение этих грибов или содействие их гибели (в том числе бездействием) карается штрафами:
Повторные нарушения караются большим штрафом.
При этом положения статьи не распространяются на правонарушения, совершенные в отношении объектов из Красной книги Российской Федерации.