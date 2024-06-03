В белгородский магазин везли сыр без указания проверки на антибиотики и радионуклиды

Проверяющие заметили, что в документации на партию сыра «косичка» от ООО «‎Эко-Любимый продукт» забыли указать сведения о проверке продукта на антибиотики, а также на токсичные элементы, пестициды, радионуклиды. Речь идёт о партии в 10 кг. Сыр везли в один из местных магазинов на продажу.