В белгородский магазин везли сыр без указания проверки на антибиотики и радионуклиды

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Проверяющие заметили, что в документации на партию сыра «косичка» от ООО «Эко-Любимый продукт» забыли указать сведения о проверке продукта на антибиотики, а также на токсичные элементы, пестициды, радионуклиды. Речь идёт о партии в 10 кг. Сыр везли в один из местных магазинов на продажу.
По итогам проверки предостережения направили производителю продукта, а также в межрайонную ветстанцию по Ивнянскому и Яковлевскому районам, где с нарушениями оформили электронные ветеринарно-сопроводительные документы (эВСД).
Всего же с начала года в Белгородской области выявили 150 нарушений при оформлении эВСД.