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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Сыр

В белгородский магазин везли сыр без указания проверки на антибиотики и радионуклиды

3 июня 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Сыр

Россельхознадзор вынес предостережение белгородскому производителю сыра

Вопросы возникли при проверке партии сыра «косичка» от местного производителя. Всего же в Белгородской области выявили 150 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов, сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

Проверяющие заметили, что в документации на партию сыра «косичка» от ООО «‎Эко-Любимый продукт» забыли указать сведения о проверке продукта на антибиотики, а также на токсичные элементы, пестициды, радионуклиды. Речь идёт о партии в 10 кг. Сыр везли в один из местных магазинов на продажу.

По итогам проверки предостережения направили производителю продукта, а также в межрайонную ветстанцию по Ивнянскому и Яковлевскому районам, где с нарушениями оформили электронные ветеринарно-сопроводительные документы (эВСД).

Всего же с начала года в Белгородской области выявили 150 нарушений при оформлении эВСД.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Продукты#Нарушения#Новости Белгорода#Сыр#Белгород
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