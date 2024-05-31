Необычная инфляция: россияне стали меньше тратить денег на продукты

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Олег Абелев, кандидат экономических наук говорит, что инфляция не может иметь однородную структуру и в ней многое зависит от расчётов и состава потребительской корзины. Эксперт утверждает, что по состоянию на 2023 год доля потребительских расходов в корзине составляет порядка 35-40%. Это связано с тем, что активно растёт внутреннее потребление услуг.
Абелев также согласился с другими исследователями в том, что аномально низкий уровень безработицы и увеличение заработных плат стали источником ускорения непродовольственной инфляции. Другой эксперт Антон Свириденко утверждает, что в летний сезон можно наблюдать снижение цен на фрукты и овощи, но при рост на туристические поездки. В этом случае возможности Центрального банка по влиянию на сезонную инфляцию весьма ограничены, да и не являются необходимыми, потому что на эти процессы влияют объективные факторы.
«Туристические кластеры имеют, конечно, определенную сезонность. А вот социально-бытовые, транспортные, медицинские услуги не подвержены сезонности. И они не так сильно корректирует инфляцию. ЦБ скорее смотрит на инфляционные ожидания, которые в себя включают и услуги, и товары», — заключил Абелёв.