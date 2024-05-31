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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Эксперты рассказали, как рост доходов и безработица влияют на инфляцию

Необычная инфляция: россияне стали меньше тратить денег на продукты

31 мая 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали, как рост доходов и безработица влияют на инфляцию

В российском секторе услуг намечается потребительская аномалия. Подробности сообщают «‎Новые известия».

Олег Абелев, кандидат экономических наук говорит, что инфляция не может иметь однородную структуру и в ней многое зависит от расчётов и состава потребительской корзины. Эксперт утверждает, что по состоянию на 2023 год доля потребительских расходов в корзине составляет порядка 35-40%. Это связано с тем, что активно растёт внутреннее потребление услуг.

Абелев также согласился с другими исследователями в том, что аномально низкий уровень безработицы и увеличение заработных плат стали источником ускорения непродовольственной инфляции. Другой эксперт Антон Свириденко утверждает, что в летний сезон можно наблюдать снижение цен на фрукты и овощи, но при рост на туристические поездки. В этом случае возможности Центрального банка по влиянию на сезонную инфляцию весьма ограничены, да и не являются необходимыми, потому что на эти процессы влияют объективные факторы.

«Туристические кластеры имеют, конечно, определенную сезонность. А вот социально-бытовые, транспортные, медицинские услуги не подвержены сезонности. И они не так сильно корректирует инфляцию. ЦБ скорее смотрит на инфляционные ожидания, которые в себя включают и услуги, и товары», — заключил Абелёв.
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