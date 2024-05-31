Необычная инфляция: россияне стали меньше тратить денег на продукты

Абелев также согласился с другими исследователями в том, что аномально низкий уровень безработицы и увеличение заработных плат стали источником ускорения непродовольственной инфляции. Другой эксперт Антон Свириденко утверждает, что в летний сезон можно наблюдать снижение цен на фрукты и овощи, но при рост на туристические поездки. В этом случае возможности Центрального банка по влиянию на сезонную инфляцию весьма ограничены, да и не являются необходимыми, потому что на эти процессы влияют объективные факторы.