Уехать в начале учебного года? Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Первое, с чем сталкиваются россияне, решившие отправиться в отпуск в Турцию, — какие даты выбрать. Зачастую туристам рекомендуют приезжать туда в бархатный сезон — в начале осени, когда солнце светит уже не так интенсивно, но тепло всё ещё сохраняется, а в море можно с комфортом купаться.
По словам эксперта, цены на отдых в Турции в сентябре начинаются от 89 тысяч рублей за двоих. Эта стоимость включает в себя семь дней с размещением в трёхзвёздочном отеле с завтраками. От 112 тысяч рублей просят уже за пятизвёздочный отель, где всё включено. При этом билеты можно будет купить как уже сейчас, так и непосредственно перед самой поездкой.
Летом же стоит обратить внимание на побережье Эгейского моря: там климат мягче, а сильной жары нет. Однако цены на такой отдых будут выше, чем осенние: номер в трёхзвёздочном отеле стоит около 98 тысяч рублей, а в пятизвёздочном — около 183 тысяч рублей. А зимой Турция порадует туристов обилием экскурсий и самыми дешёвыми ценами, однако некоторые сезонные услуги могут не работать.
Эксперт считает, что самым оптимальным временем для отдыха в Турции является июнь или сентябрь, но стоимость будет высокой — около 260-300 тысяч рублей, а вот подешевле можно съездить в конце весны или конце осени.
Всё же за последние годы стоимость путёвок сильно возросла из-за инфляции, но многие отели прошли полную реновацию, поэтому стали предлагать выгодные цены.
Сэкономить на отдыхе в Турции можно, если выбрать подходящие даты: например, после майских праздников, но до начала лета, либо после 15 сентября, когда цены становятся ниже. Многие также отдыхают перед самым началом учебного года.
Сэкономить поможет и отель с меньшим количеством звёзд, который находится вдали от побережья. Такой вариант особенно подойдёт тем, кто не ставит себе цель купаться в море каждый день.
Также эксперты советуют пересмотреть количество отдыхающих, ведь если большая семья оставит дома одного старшего ребёнка с собакой, то можно сэкономить порядка 300 тысяч рублей.
Перед отпуском не стоит забывать о медицинской страховке, которая понадобится туристам на случай непредвиденных ситуаций со здоровьем.
Позаботиться стоит и об оплате, ведь карты с платёжной системой «Мир» там не принимаются, а UnionPay работает только в нескольких местах. Но деньги можно снять в любом банкомате, либо подумать об этом заранее и взять с собой наличные.
Если же туристы забыли взять в поездку что-то из базовых вещей — например, зубную щётку или пасту — необязательно бежать в первый ближайший магазин: попросить это можно прямо на ресепшене. Гостям в таких ситуациях идут навстречу и выдают всё необходимое. Однако за последние годы многие туристы заметили, что в турецких отелях предлагаемых бесплатных вещей для личной гигиены стало гораздо меньше.
В сезон в Турцию можно не попасть: номера в хороших отелях быстро разбирают, поэтому такой отдых стоит планировать заранее. В прошлый год спонтанных туристов отправляли в другие места: например, в страны Персидского залива, Кипр или Таиланд.
Можно заплатить меньше, если отправиться на Анатолийское побережье — там за двоих в пятизвёздочном отеле с системой «Всё включено» просят всего 184 тысячи рублей, а в ОАЭ — около 147 тысячи рублей.
Напомним, что ранее специалисты предрекали повышение цен на авиабилеты, что связано сразу с несколькими причинами. По их словам, повышение может произойти примерно в три или четыре раза. В то же время другой эксперт рассказал, как туристы могут выгодно улететь на отдых в другую страну: для экономии стоимости авиабилетов есть около десятка способов.
Также в этом году были пересмотрены вещи, которые пассажиры могут взять с собой в самолёт в качестве ручной клади: появились там даже острые предметы.