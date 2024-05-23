Уехать в начале учебного года? Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции

По словам эксперта, цены на отдых в Турции в сентябре начинаются от 89 тысяч рублей за двоих. Эта стоимость включает в себя семь дней с размещением в трёхзвёздочном отеле с завтраками. От 112 тысяч рублей просят уже за пятизвёздочный отель, где всё включено. При этом билеты можно будет купить как уже сейчас, так и непосредственно перед самой поездкой.