Летать не через Россию? Эксперт рассказал, как сэкономить на авиабилетах

Перед покупкой также необходимо сравнить стоимость билетов у разных авиакомпаний, ведь у кого-то с большей вероятностью цены окажутся ниже. Кроме того, не стоит забывать и о других странах, которые граничат с Россией: можно по сухопутному маршруту пересечь границу, а сесть в самолёт уже в другой стране, например, в Норвегии. Зачастую цены на авиабилеты в других странах оказываются дешевле — сэкономить можно порядка 10 тысяч рублей.