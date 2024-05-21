Летать не через Россию? Эксперт рассказал, как сэкономить на авиабилетах

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Эксперт отметил, что простых и универсальных способов поиска дешёвых билетов на самолёт не существует, однако можно воспользоваться некоторыми лайфхаками, чтобы стоимость оказалась чуть выгоднее.
Так, можно поискать субсидируемые билеты, деньги на которые выделают из федерального бюджета. Получить их могут не только льготные категории граждан, но и те, кто пользуется межрегиональными перелётами или хочет воспользоваться социально значимым маршрутом Дальневосточного федерального округа. Следует следить за их появлением, поскольку разбирают их очень быстро.
Перед покупкой также необходимо сравнить стоимость билетов у разных авиакомпаний, ведь у кого-то с большей вероятностью цены окажутся ниже. Кроме того, не стоит забывать и о других странах, которые граничат с Россией: можно по сухопутному маршруту пересечь границу, а сесть в самолёт уже в другой стране, например, в Норвегии. Зачастую цены на авиабилеты в других странах оказываются дешевле — сэкономить можно порядка 10 тысяч рублей.
Если же путешествие планируете заранее, то следует отслеживать изменение цен на авиабилеты на протяжении долгого времени: например, в течение нескольких месяцев. Также стоит учитывать, что на моменты праздников стоимость взлетает в несколько раз, а отправиться в другие даты, а не в запланированные, может оказаться дешевле.
По мнению эксперта, покупать билеты следует сразу в обе стороны. Делается это потому, что купленные за один раз билеты чаще всего оказываются дешевле, чем если покупать их по-отдельности.
Звучит долго и утомительно, но по возможности лучше летать с пересадками — это тоже позволит сэкономить определённую часть бюджета. Однако следует оставлять хороший запас времени перед следующим отправлением, иначе, в случае задержки первого самолёта, билет на второй может сгореть.
Кроме того, лучше самостоятельно составлять маршруты, поскольку поисковики не всегда показывают правильные, и пользоваться пересадочными хабами, чартером или местными авиакомпаниями. И самое банальное: не забывайте следить за распродажами, акциями и промокодами, а постоянные пассажиры какой-то одной авиакомпании могут воспользоваться программами лояльности.
Россиянам рассказали, почему стоимость авиабилетов может повыситься практически в четыре раза, а также что из вещей можно проносить с собой в самолёт в качестве ручной клади.