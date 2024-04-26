Острые предметы уже можно? Стали известны актуальные правила провоза ручной клади

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
У каждой авиакомпании разные требования к ручной клади, которую размещают на багажной полке или под сиденьем впередистоящего кресла. Специалисты рекомендуют узнавать о требованиях перед покупкой авиабилетов, чтобы пассажиры понимали, какие вещи можно будет взять с собой на борт, а какие — нет. Но есть и общие требования, которые касаются всех авиакомпаний.
Вес ручной клади для экономкласса зачастую находится в пределах 5-10 килограммов, для бизнес-класса — не более 15 килограммов. Точные размеры определяет каждая авиакомпания самостоятельно: у кого-то есть стандартные требования, а у кого-то они отличаются в зависимости от выбранного тарифа. Так, самым маленьким размером ручной клади в российских авиакомпаниях является 36×30×23 сантиметров, самым большим — 56×45×25 сантиметров. У остальных авиалиний размеры ручной клади меняются в пределах этих значений.
Соответствие требований всегда проверяют: чаще всего это происходит при регистрации пассажиров на рейсы. Любое несоответствие может стать причиной недопуска пассажира на борт.
Важную роль играет и наполнение ручной клади: некоторые вещи разрешается перевозить, другие — нет. Предсказуемо, но взять с собой в самолёт можно документы, деньги и другие ценные вещи, а сотовый телефон и вовсе не считается за ручную кладь — его можно взять с собой в кармане. Электронные сигареты взять с собой тоже можно, но не стоит забывать, что курить не борту нельзя.
Итак, в ручную кладь можно взять:
Помимо ручной клади, в самолёт также можно взять:
Брать с собой нельзя:
В то же время россиян, планирующих путешествовать, предупредили о вероятном повышении цен на авиабилеты в 3-4 раза. Авиаэксперт рассказал, что за первые три месяца текущего года цены на авиабилеты увеличились уже на 25%. За этот год планируется повышение ещё примерно на 10-15%.
По словам специалиста, увеличение цен зависит от нескольких аспектов: подорожание авиационного топлива, иностранный лизинг, зарубежное оборудование для ремонта самолёта, изменение курса долларов, санкции, неспокойная оперативная обстановка на фоне СВО и другие причины.
Кроме того, некоторые зарубежные авиалинии запрещают россиянам совершать полёты — на сегодняшний день такие ограничения существуют в турецких авиакомпаниях, которые не дают россиянам посетить Латинскую Америку, если те не выполнили ряд необходимых условий.