Острые предметы уже можно? Стали известны актуальные правила провоза ручной клади

В случае если в путешествие не хочется брать багаж, можно воспользоваться только ручной кладью. Однако это не так просто: взять в ручную кладь можно не всё, да и есть ограничения по весу и размерам. О том, что можно проносить в самолёт, — в материале Бел.Ру.

Требования к ручной клади Что можно положить в ручную кладь? Что ещё можно и нельзя взять на борт?

Сюжет Аэропорт