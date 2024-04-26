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Острые предметы уже можно? Стали известны актуальные правила провоза ручной клади

Острые предметы уже можно? Стали известны актуальные правила провоза ручной клади

26 апреля 2024, 09:52
Фото: 1MI
В случае если в путешествие не хочется брать багаж, можно воспользоваться только ручной кладью. Однако это не так просто: взять в ручную кладь можно не всё, да и есть ограничения по весу и размерам. О том, что можно проносить в самолёт, — в материале Бел.Ру.

Требования к ручной клади

У каждой авиакомпании разные требования к ручной клади, которую размещают на багажной полке или под сиденьем впередистоящего кресла. Специалисты рекомендуют узнавать о требованиях перед покупкой авиабилетов, чтобы пассажиры понимали, какие вещи можно будет взять с собой на борт, а какие — нет. Но есть и общие требования, которые касаются всех авиакомпаний.

Вес ручной клади для экономкласса зачастую находится в пределах 5-10 килограммов, для бизнес-класса — не более 15 килограммов. Точные размеры определяет каждая авиакомпания самостоятельно: у кого-то есть стандартные требования, а у кого-то они отличаются в зависимости от выбранного тарифа. Так, самым маленьким размером ручной клади в российских авиакомпаниях является 36×30×23 сантиметров, самым большим — 56×45×25 сантиметров. У остальных авиалиний размеры ручной клади меняются в пределах этих значений.

Соответствие требований всегда проверяют: чаще всего это происходит при регистрации пассажиров на рейсы. Любое несоответствие может стать причиной недопуска пассажира на борт.

Что можно положить в ручную кладь?

Важную роль играет и наполнение ручной клади: некоторые вещи разрешается перевозить, другие — нет. Предсказуемо, но взять с собой в самолёт можно документы, деньги и другие ценные вещи, а сотовый телефон и вовсе не считается за ручную кладь — его можно взять с собой в кармане. Электронные сигареты взять с собой тоже можно, но не стоит забывать, что курить не борту нельзя.

Итак, в ручную кладь можно взять:

  • духи, крем и другие жидкости в таре не более 100 мл — один пассажир может везти до 10 бутылок;
  • твёрдая и жидкая еда. Однако жидкая попадает под пункт выше, поэтому можно взять не более 10 бутылок по 100 мл. Диетическая пища по показаниям врача не считается за ручную кладь — их можно положить в небольшую сумку и взять с собой без проблем;
  • жизненно необходимые лекарства, выписанные врачом. Остальные медикаменты можно перевозить в ручной клади из того же расчёта: 10 пузырьков не более 100 мл;
  • ноутбук и фотоаппарат с 2024 года считаются за ручную кладь, поэтому теперь просто так пронести их на самолёт не получится;
  • алкоголь из duty-free, если упаковка ранее не была повреждена;
  • ряд острых предметов: небольшие ножницы и ножи с закруглённым режущим полотном, чей размер не превышает 6 сантиметров, пластиковые вилки, деревянные спицы для вязания, одноразовые безопасные станки, электробритвы. Однако их перевозка всё ещё разрешается на усмотрение авиалинии.
Всё, что по правилам нельзя возить в ручной клади, необходимо либо сложить в багаж, либо полностью отказаться от его перевозки.Всё, что по правилам нельзя возить в ручной клади, необходимо либо сложить в багаж, либо полностью отказаться от его перевозки.
Всё, что по правилам нельзя возить в ручной клади, необходимо либо сложить в багаж, либо полностью отказаться от его перевозки.
Фото: Изображение Midjourney

Что ещё можно и нельзя взять на борт?

Помимо ручной клади, в самолёт также можно взять:

  • маленькую дамскую сумочку или небольшой рюкзак;
  • букет цветов;
  • верхнюю одежду;
  • детское питание, коляску, автокресло;
  • костыли, инвалидные коляски;
  • деловой или сценический костюм, упакованный в портплед.

Брать с собой нельзя:

  • жидкости более 100 мл. Ёмкости до 100 мл, которые можно взять на борт, следует упаковать в специальный прозрачный пакет — такой выдаётся в одном экземпляре на одного пассажира;
  • ножи и другие острые предметы — их надёжно упакованными складывают в багаж;
  • огнестрельное оружие;
  • яды;
  • ртутные градусники;
  • взрывчатые вещества;
  • газы;
  • перцовые балончики.

В то же время россиян, планирующих путешествовать, предупредили о вероятном повышении цен на авиабилеты в 3-4 раза. Авиаэксперт рассказал, что за первые три месяца текущего года цены на авиабилеты увеличились уже на 25%. За этот год планируется повышение ещё примерно на 10-15%.

По словам специалиста, увеличение цен зависит от нескольких аспектов: подорожание авиационного топлива, иностранный лизинг, зарубежное оборудование для ремонта самолёта, изменение курса долларов, санкции, неспокойная оперативная обстановка на фоне СВО и другие причины.

Кроме того, некоторые зарубежные авиалинии запрещают россиянам совершать полёты — на сегодняшний день такие ограничения существуют в турецких авиакомпаниях, которые не дают россиянам посетить Латинскую Америку, если те не выполнили ряд необходимых условий.

Грядёт повышение стоимости авиабилетов в 3-4 раза. В чём причина?
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#Александра Склярова#Общество#Аэропорт#Багаж#Россия#Самолёт
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