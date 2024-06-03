Гражданин Украины попал в белгородский суд из-за нацистской символики на затылке

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В августе прошлого года 20-летний украинец, проживающий на территории Нового Оскола без регистрации, во время встречи со своими знакомыми показал выбритую на затылке нацистскую символику и выкрикивал аббревиатуру организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Всё происходящее снималось на видео, которое фигурант выложил в соцсеть и пересылал своим друзьям.
14 мая 2024 года во время мониторинга Сети полицейские обнаружили этот ролик. В отношении молодого человека составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.
Во время суда парень согласился с составленным протоколом и отметил, что выкладывал видео, не задумываясь о последствиях.
Суд учёл характер и повышенную общественную опасность правонарушения, личность виновного, являющегося иностранным гражданином и ведущего бродячий образ жизни, его имущественное положение.
В итоге молодому человеку назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток в изоляторе временного содержания ОМВД. Из здания суда парня отвезли к месту отбывания наказания.