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Суд

Гражданин Украины попал в белгородский суд из-за нацистской символики на затылке

3 июня 2024, 11:06
Фото: 1MI
Суд

В Белгородской области суд наказал украинца за демонстрацию нацистской символики

К ответственности привлечён 20-летний украинец. В прошлом году парень выбрил на затылке нацистскую символику и выкрикивал аббревиатуру запрещённой организации. Всё происходящее снимали на видео, которое позже выложили в соцсеть. Подробности сообщает пресс-служба новооскольского суда.

В августе прошлого года 20-летний украинец, проживающий на территории Нового Оскола без регистрации, во время встречи со своими знакомыми показал выбритую на затылке нацистскую символику и выкрикивал аббревиатуру организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Всё происходящее снималось на видео, которое фигурант выложил в соцсеть и пересылал своим друзьям.

14 мая 2024 года во время мониторинга Сети полицейские обнаружили этот ролик. В отношении молодого человека составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Во время суда парень согласился с составленным протоколом и отметил, что выкладывал видео, не задумываясь о последствиях.

Суд учёл характер и повышенную общественную опасность правонарушения, личность виновного, являющегося иностранным гражданином и ведущего бродячий образ жизни, его имущественное положение.

В итоге молодому человеку назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток в изоляторе временного содержания ОМВД. Из здания суда парня отвезли к месту отбывания наказания.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новый Оскол#Суды#Белгород#Нацистская символика
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