Гражданин Украины попал в белгородский суд из-за нацистской символики на затылке

В августе прошлого года 20-летний украинец, проживающий на территории Нового Оскола без регистрации, во время встречи со своими знакомыми показал выбритую на затылке нацистскую символику и выкрикивал аббревиатуру организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Всё происходящее снималось на видео, которое фигурант выложил в соцсеть и пересылал своим друзьям.