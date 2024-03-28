Злая шутка или провокация? «Свастика» на детской площадке возмутила белгородцев

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Как рассказала жительница Строителя Telegram-каналу «Радар Белгород», подобие свастики появилось на детской площадке недавно — раньше его не было. Есть вероятность, что кто-то переложил резиновое покрытие этой ночью.
Кто это сделал — неизвестно. Утверждается, что в администрацию Яковлевского горокруга местные жители уже направили соответствующее заявление.
Важно учитывать, что нацистская символика не может быть использована для оскорбления советского народа и памяти жертв Великой Отечественной войны, для популяризации идей нацизма, расового превосходства и оправдания военных преступлений фашистов. Пропаганда и публичное демонстрирование её запрещены законом.
В ноябре 2023 года против старооскольца завели административный материал за публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Мужчина выложил фото свастики у себя в соцсетях.
В любом случае, символу режима, совершившего на территории России и Белгородской области множество преступлений, на детской площадке явно не место. Даже если он там не предполагался. Напомним, что по данным Следкома фашисты за время оккупации убили 72 тыс. жителей Белгородской области.