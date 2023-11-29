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Суд

Не знал, что это экстремизм: белгородец поделился фото со свастикой и попал под суд

29 ноября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Суд

Белгородца наказали за фото со свастикой в соцсетях

Мужчина опубликовал фото в свободном доступе, что является публичной демонстрацией нацистской символики. При этом сам житель региона заявил, что не знал, что это был экстремистский материал, сообщили в пресс-службе Старооскольского городского суда.
Сюжет
Суд

Страница жителя Старого Оскола в ВК привлекла внимание правоохранителей. Он опубликовал фотографию с изображением свастики. Это считается публичной демонстрацией нацистской символики.

Сам же мужчина заявил, что не знал о том, что фото со свастикой является экстремистским материалом. Он уточнил, что не является сторонником фашизма и что понимает опрометчивость своего поступка.

Против старооскольца завели административный материал за публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Ему назначили штраф. В какой сумме, в суде не уточнили. По статье штраф составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

Белгородец пошёл под суд за татуировки со свастикой и экстремистскими символами
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