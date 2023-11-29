Не знал, что это экстремизм: белгородец поделился фото со свастикой и попал под суд

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Страница жителя Старого Оскола в ВК привлекла внимание правоохранителей. Он опубликовал фотографию с изображением свастики. Это считается публичной демонстрацией нацистской символики.
Сам же мужчина заявил, что не знал о том, что фото со свастикой является экстремистским материалом. Он уточнил, что не является сторонником фашизма и что понимает опрометчивость своего поступка.
Против старооскольца завели административный материал за публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Ему назначили штраф. В какой сумме, в суде не уточнили. По статье штраф составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.