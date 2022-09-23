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Белгородец показал на Дне города татуировку с нацистской символикой и попал под суд

23 сентября 15:13
Фото: Bel.ru
Пьяный мужчина продемонстрировал свою татуировку при людях на Дне освобождения Грайворона от немецко-фашистских захватчиков. Свою вину он признал полностью, сообщили в пресс-службе Грайворонского районного суда.

Инцидент произошёл 7 августа на стадионе в Грайвороне. Во время празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пьяный мужчина публично показал татуировку с нацисткой символикой на левой руке.

Против местного жителя составили административный протокол за публичное демонстрирование нацистской символики, демонстрирование которой запрещено федеральными законами (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Мужчина свою вину полностью признал.

Грайворонский районный суд назначил ему административный арест в 15 суток. Постановление вступило в силу.

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#Происшествия#Грайворон#Белгородская область#Татуировка#Нацистская символика#Суд#Инна Рогова
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