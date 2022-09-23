Белгородец показал на Дне города татуировку с нацистской символикой и попал под суд

Пьяный мужчина продемонстрировал свою татуировку при людях на Дне освобождения Грайворона от немецко-фашистских захватчиков. Свою вину он признал полностью, сообщили в пресс-службе Грайворонского районного суда.

Инцидент произошёл 7 августа на стадионе в Грайвороне. Во время празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пьяный мужчина публично показал татуировку с нацисткой символикой на левой руке. Против местного жителя составили административный протокол за публичное демонстрирование нацистской символики, демонстрирование которой запрещено федеральными законами (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Мужчина свою вину полностью признал. Грайворонский районный суд назначил ему административный арест в 15 суток. Постановление вступило в силу. Читайте также: Белгородца будут судить за секс с 15-летней девочкой Анатолий Фуглаев попросил суд отпустить его на свободу Троих белгородцев будут судить за призывы к экстремизму и нападения на иностранцев