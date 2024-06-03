Арестованный Сергей Лежнев хочет отправиться в зону СВО?

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Сергей Лежнев, советник орловского губернатора, подал заявление с просьбой отправить его на СВО. Раньше он доставлял гуманитарную помощь, но теперь якобы решил стать военнослужащим.
Об этом сообщила экс-депутат облсовета Орловской области Валентина Остроушко. Она же напомнила, что Лежнев является фигурантом серьёзного дела. По её мнению, влиятельные лица заинтересованы в его молчании по данному вопросу, приводит слова политика издание.
Напомним, что Лежнева задержали в конце мая. По версии следствия, он мог быть вовлечён в хищения в процессе реконструкции Красного моста, моста Дружбы, а также моста через реку Сосну.