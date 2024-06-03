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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Советник орловского губернатора Лежнев написал заявку на поездку в зону СВО

Арестованный Сергей Лежнев хочет отправиться в зону СВО?

3 июня 2024, 10:05
Фото: 1MI

Советник орловского губернатора Лежнев написал заявку на поездку в зону СВО

Как сообщает экс-депутат облсовета Валентина Остроушко, Лежнев якобы «из поставщика гумпомощи решил стать воином». На пост обратило внимание местное издание «‎Орелtimes».
Сюжет
СВО

Сергей Лежнев, советник орловского губернатора, подал заявление с просьбой отправить его на СВО. Раньше он доставлял гуманитарную помощь, но теперь якобы решил стать военнослужащим.

Об этом сообщила экс-депутат облсовета Орловской области Валентина Остроушко. Она же напомнила, что Лежнев является фигурантом серьёзного дела. По её мнению, влиятельные лица заинтересованы в его молчании по данному вопросу, приводит слова политика издание.

Напомним, что Лежнева задержали в конце мая. По версии следствия, он мог быть вовлечён в хищения в процессе реконструкции Красного моста, моста Дружбы, а также моста через реку Сосну.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Лежнев сергей#Арест#Орловская область#Белгород#СВО
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