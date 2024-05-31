Сенатор Рогозин назвал опустевшими Париж, Киев и Вашингтон после фейка о Белгороде

Дмитрий Рогозин, сенатор, намекнул в ответ на заявление Госдепартамента по Белгороду, которое оказалось в итоге фейком, что у Вашингтона, Парижа и Киева также нет гражданского населения. И подчеркнул, что в этих столицах стран есть «сплошные военные объекты».