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Updated Сегодня, 12:55

Рогозин намекнул на другие города после заявления о Белгороде

Сенатор Рогозин назвал опустевшими Париж, Киев и Вашингтон после фейка о Белгороде

31 мая 2024, 12:53
Фото: 1MI

Рогозин намекнул на другие города после заявления о Белгороде

Дмитрий Рогозин, сенатор, в ответ на заявление Госдепартамента США о Белгороде, заявил, что в Вашингтоне, Париже и Киеве также нет гражданского населения, а только «сплошные военные объекты». О ситуации сообщает News.ru

Дмитрий Рогозин, сенатор, намекнул в ответ на заявление Госдепартамента по Белгороду, которое оказалось в итоге фейком, что у Вашингтона, Парижа и Киева также нет гражданского населения. И подчеркнул, что в этих столицах стран есть «сплошные военные объекты».

Раньше официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер якобы заявил, что в Белгороде практически нет гражданского населения и что сейчас в городе много военных объектов. Однако видео было создано с использованием нейросетей.

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден разрешил украинской стороне использовать американское вооружение для ударов по российским целям. Он полагает, что поставленное оружие позволит Украине противостоять российским атакам в районе Харькова.

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