Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Дмитрий Рогозин, сенатор, намекнул в ответ на заявление Госдепартамента по Белгороду, которое оказалось в итоге фейком, что у Вашингтона, Парижа и Киева также нет гражданского населения. И подчеркнул, что в этих столицах стран есть «сплошные военные объекты».
Раньше официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер якобы заявил, что в Белгороде практически нет гражданского населения и что сейчас в городе много военных объектов. Однако видео было создано с использованием нейросетей.
Недавно стало известно, что президент США Джо Байден разрешил украинской стороне использовать американское вооружение для ударов по российским целям. Он полагает, что поставленное оружие позволит Украине противостоять российским атакам в районе Харькова.