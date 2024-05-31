bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Белгородец предложил жителям региона купить лису под видом собачки

«Маленькая собачка» оказалась лисой: какой необычный «товар» продаёт белгородец?

31 мая 2024, 13:16
Фото: 1MI

Белгородец предложил жителям региона купить лису под видом собачки

Необычное объявление белгородцы заметили на сайте «Авито». Неизвестный предлагал купить «маленькую собачку», хотя на фотографии изображена лиса. Скриншоты объявления опубликовали в паблике «Белгород — это интересно».

Неизвестный мужчина под именем Андрей опубликовал на сайте объявлений «Авито» предложение с покупкой «маленькой собачки». Он оценил животное в 10 тысяч рублей и прикрепил к объявлению фотографии питомца.

Бдительные белгородцы заметили необычную деталь: под видом собаки мужчина пытается продать лису. Именно это животное изображено на фотографиях. Держали лису в клетке.

Спустя время публикацию сняли с сайта. Продал ли белгородец «собачку» или просто передумал, неизвестно. Теперь в ситуации разберутся сотрудники Экоохотнадзора.

Объявление о продаже лисы под видом маленькой собакиОбъявление о продаже лисы под видом маленькой собаки
Объявление о продаже лисы под видом маленькой собакиОбъявление о продаже лисы под видом маленькой собаки
Объявление о продаже лисы под видом маленькой собакиОбъявление о продаже лисы под видом маленькой собаки
Объявление о продаже лисы под видом маленькой собаки
Фото: Telegram-канал «Белгород — это интересно»
Белгородцы 16 раз попадались на уловки мошенников с «Авито» в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Назад к маме: Елена Романенко вернула крупные доли в компаниях агрохолдинга «Авида»Белгородцам через «Авито» продают военное снаряжениеРуководство «Авито» назвало экономическим вандализмом попытки запретить классифайды
#Александра Склярова#Белгородская область#Собака#Новости Белгорода#Белгород#Авито#Лиса
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности об ударе беспилотника по многоэтажке в Белгороде
Сегодня, 13:31
Закрыть нельзя: как белгородские предприниматели выживают под обстрелами
Сегодня, 06:50
БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»
Сегодня, 11:44
«Кольца в носу влияют ещё пагубнее». Багамаев — о запрете никаба для белгородцев
Сегодня, 13:48
Зотов больше не владелец: у «Ривьеры», «Калейдоскопа вкуса» и Iva новый собственник
Сегодня, 14:32
Несмотря на обстрелы: на Харгоре в Белгороде сдают в аренду офисные помещения
Сегодня, 13:37
"