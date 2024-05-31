«Маленькая собачка» оказалась лисой: какой необычный «товар» продаёт белгородец?

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Неизвестный мужчина под именем Андрей опубликовал на сайте объявлений «Авито» предложение с покупкой «маленькой собачки». Он оценил животное в 10 тысяч рублей и прикрепил к объявлению фотографии питомца.
Бдительные белгородцы заметили необычную деталь: под видом собаки мужчина пытается продать лису. Именно это животное изображено на фотографиях. Держали лису в клетке.
Спустя время публикацию сняли с сайта. Продал ли белгородец «собачку» или просто передумал, неизвестно. Теперь в ситуации разберутся сотрудники Экоохотнадзора.