Назад к маме: Елена Романенко вернула крупные доли в компаниях агрохолдинга «Авида»

До этого 80% капитала компании принадлежали упомянутой выше Екатерине Романенко. За счёт долей в крупной фирме последняя попала в топ самых богатых белгородцев по итогам 2022 года: предприниматель сумела получить за 12 месяцев суммарную чистую прибыль в размере 199 млн рублей. А вот Елена Романенко в топ не попала, так как её доли в созданной ей «Авиде» были незначительными.