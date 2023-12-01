Назад к маме: Елена Романенко вернула крупные доли в компаниях агрохолдинга «Авида»

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Елена Романенко на данный момент полностью владеет управляющей компанией агрохолдинга «Авида». Свою долю депутат облдумы получила 27 ноября. Ранее Романенко делила компанию пополам со своей дочерью, Екатериной Романенко. Гендиректором фирмы осталась при этом Юлия Мерзликина, руководящая фирмой с октября прошлого года.
ООО УК агрохолдинг «Авида» зарегистрировано в Белгороде с 2017 года — компании пять лет. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 750 тыс. рублей, сумма выручки за тот же период — 29,3 млн рублей.
Похожая ситуация с ООО агрохолдинг «Авида»: в этой компании Елена Романенко теперь владеет 80% уставного капитала. Остальные 20% принадлежат Геннадию Бобрицкому, бизнесмену, о задержании которого стало известно в начале июня. Предпринимателя подозревают в совершении серии экономических преступлений.
До этого 80% капитала компании принадлежали упомянутой выше Екатерине Романенко. За счёт долей в крупной фирме последняя попала в топ самых богатых белгородцев по итогам 2022 года: предприниматель сумела получить за 12 месяцев суммарную чистую прибыль в размере 199 млн рублей. А вот Елена Романенко в топ не попала, так как её доли в созданной ей «Авиде» были незначительными.
ООО агрохолдинг «Авида» существует в Белгородской области уже 22 года — с 2001 года. Фирма занимается разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока. По итогам прошлого года компания отчиталась о чистой прибыли на 248,5 млн рублей и о выручке на 733,5 млн рублей.