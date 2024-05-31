Белгородская IT-компания теряет деньги: БФТ отчиталось о падении чистой прибыли

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
У белгородской компании ООО «Бюджетные и финансовые технологии» впервые за последние годы сократилась чистая прибыль. Компания отчиталась, что в прошлом году доходы достигли 9,3 млрд рублей, а расходы потянули на 8,6 млрд рублей.
Чистая прибыль в 2023 году была 421 млн рублей. В 2022 году в этой строке финансового отчёта цифра стояла значительно большая — 1,77 млрд рублей. А в 2021 году — 720,9 млн рублей.
С 2021 года 100% долей в УК владеет московский ООО «БФТ-Холдинг». Генеральный директор — Наталья Зейтениди.
За 16 лет существования компания поучаствовала в 2914 государственных контрактах, 24 из них были расторгнуты. Почти 26% контрактов заключены были с Социальным фондом России, а почти 14% — с Федеральной службой занятости.