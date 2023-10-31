«Аэрофлот»: Выручка компании с января по сентябрь превысила 357 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Согласно информации, озвученной представителями компании, в третьем квартале 2023 года скорректированная чистая прибыль достигла 17,6 миллиарда рублей против 5,8 миллиарда рублей в минувшем году. За период с января по сентябрь этого года выручка «Аэрофлота» составила 357,3 миллиарда рублей против прошлогодних 250,3 миллиарда рублей.
Как сообщает gorod55.ru, в «Аэрофлоте» подчеркнули, что рост выручки на 42,8% является следствием расширения полетной программы по внутренним линиям, а также запуска международных рейсов по открытым направлениям. С января по сентябрь 2023 года количество рейсов увеличилось на 11,1%, при этом 76,4% приходится на международные. Таким образом, объемы пассажирских и грузовых перевозок заметно возросли.
Перевозки пассажиров «Аэрофлотом» в текущем году увеличились на 19,2%, а пассажирооборот вырос на 30,8%. На 4,2% больше пассажиров было перевезено авиакомпанией по внутренним направлениям, а по международным — вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Объемы грузоперевозок выросли на 15,1%, из которых 26,8% приходится на транснациональные рейсы.
В этом году компания не отступила от своей политики строгого контроля расходов, которые выросли главным образом в связи с расширением производственной программы. Однако на ряд статей также оказал влияние фактор повышения закупочных цен на товары и услуги.
В частности, на 23,7 миллиарда рублей увеличились расходы на авиатопливо. При этом необходимо учитывать, что 70% роста объясняется наращиваемым объемом закупок авиационного керосина с целью обеспечения расширенной полетной программы и только 30% обусловлено ценовым фактором, лишь отчасти компенсируемым применением демпфирующего механизма. Высокие стандарты по обеспечению безопасности авиаперевозок, действующие в «Аэрофлоте», также не предусматривают сокращения расходов на техобслуживание и ремонт авиалайнеров.