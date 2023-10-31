«Аэрофлот»: Выручка компании с января по сентябрь превысила 357 миллиардов рублей

Перевозки пассажиров «Аэрофлотом» в текущем году увеличились на 19,2%, а пассажирооборот вырос на 30,8%. На 4,2% больше пассажиров было перевезено авиакомпанией по внутренним направлениям, а по международным — вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Объемы грузоперевозок выросли на 15,1%, из которых 26,8% приходится на транснациональные рейсы.