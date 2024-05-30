Белгородцы взяли на четверть меньше ипотек, чем год назад

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
За первые три месяца этого года жители региона взяли 2238 ипотек. Это на четверть меньше, чем в 2023-м. Общее количество предоставленных средств снизилось с 10 млрд рублей в прошлом году до 7,6 млрд рублей в этом году.
В среднем местные жители брали заём на 24 года. На покупку недвижимости белгородцы занимали в среднем 3,4 млн рублей. Больше всего ипотек за этот период белгородцы оформили в начале весны — 890 займов.
Сокращение объёмов ипотечных кредитов объясняется тем, что в прошлые годы ухудшились стандарты кредитования. В два раза выросла доля кредитов, которые выдали людям с долговой нагрузкой, превышающей 80%. В свою очередь кредиты с низким первоначальным взносом достигли 50%.
По словам Инны Гребенниковой, замуправляющего белгородским отделением Банка России, с 1 марта ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по кредитам, у которых высокие показатели долговой нагрузки. Сделано это было, чтобы ограничить риски.
Планируется, что эта мера приостановит рост ипотеки и улучшит стандарты кредитования.