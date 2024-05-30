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Белгородцы взяли на четверть меньше ипотек, чем год назад

Белгородцы взяли на четверть меньше ипотек, чем год назад

30 мая 2024, 08:47
Фото: 1MI
В среднем жители области взяли в кредит 3,4 млн рублей. Ипотеку брали в основном на 24 года, пишет белгородское отделение Банка России.
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Ипотека

За первые три месяца этого года жители региона взяли 2238 ипотек. Это на четверть меньше, чем в 2023-м. Общее количество предоставленных средств снизилось с 10 млрд рублей в прошлом году до 7,6 млрд рублей в этом году.

В среднем местные жители брали заём на 24 года. На покупку недвижимости белгородцы занимали в среднем 3,4 млн рублей. Больше всего ипотек за этот период белгородцы оформили в начале весны — 890 займов.

Сокращение объёмов ипотечных кредитов объясняется тем, что в прошлые годы ухудшились стандарты кредитования. В два раза выросла доля кредитов, которые выдали людям с долговой нагрузкой, превышающей 80%. В свою очередь кредиты с низким первоначальным взносом достигли 50%.

По словам Инны Гребенниковой, замуправляющего белгородским отделением Банка России, с 1 марта ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по кредитам, у которых высокие показатели долговой нагрузки. Сделано это было, чтобы ограничить риски.

Планируется, что эта мера приостановит рост ипотеки и улучшит стандарты кредитования.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Ипотека#Кредиты#Отделение Белгород Банка России#Белгород
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